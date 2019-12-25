«Динамо» в московском дерби обыграло ЦСКА

Дубль у «бело-голубых» оформил Дмитрий Яшкин (29 и 60 минуты). Еще один точный бросок нанес Михал Чайковски (51).
Эта победа стала 2000-й в истории «Динамо». Чаще из отечественных хоккейных команд побеждал лишь ЦСКА. Кроме того, динамовцы прервали серию из семи поражений в матчах с ЦСКА.
«Динамо» занимает третье место в Западной конференции (53 очка), а ЦСКА — первое (59 очков).
В другом матче «Нефтехимик» на своем льду в серии буллитов обыграл казанский «Ак Барс» — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
На гол Романа Рукавишникова (9) хозяева ответили точным броском Мэтта Уайта (14), который также забросил победный буллит в серии послематчевых бросков.
«Нефтехимик» — десятый в Восточной конференции (42 очка), «Ак Барс» — первый (60 очков). 0