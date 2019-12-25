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    «Динамо» в московском дерби обыграло ЦСКА

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    Московское «Динамо» выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло ЦСКА — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

    ЦСКА — «Динамо»
    ЦСКА — «Динамо»

    Дубль у «бело-голубых» оформил Дмитрий Яшкин (29 и 60 минуты). Еще один точный бросок нанес Михал Чайковски (51).

    Эта победа стала 2000-й в истории «Динамо». Чаще из отечественных хоккейных команд побеждал лишь ЦСКА. Кроме того, динамовцы прервали серию из семи поражений в матчах с ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Яшкин — 17 (бол., Бочаров, Шипачев), 28:44 — 0:1. Чайковски — 7 (Яшкин), 50:36 — 0:2. Яшкин — 18 (п.в., Хиетанен, Петерссон), 59:51 — 0:3Вратари: Юханссон (Сорокин, 20:29, Юханссон, 22:18, 57:36 — 59:51) — БочаровШтраф: 8 — 10Броски: 27 (8+7+12) — 20 (6+3+11)

    «Динамо» занимает третье место в Западной конференции (53 очка), а ЦСКА — первое (59 очков).

    В другом матче «Нефтехимик» на своем льду в серии буллитов обыграл казанский «Ак Барс» — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

    На гол Романа Рукавишникова (9) хозяева ответили точным броском Мэтта Уайта (14), который также забросил победный буллит в серии послематчевых бросков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Рукавишников — 2 (Э. Галимов, Ли), 8:53 — 0:1. Уайт — 9, 13:49 — 1:1Победный буллит: УайтВратари: Барулин — РейдеборнШтраф: 6 — 8Броски: 26 (9+4+8+5) — 26 (5+8+12+1)

    «Нефтехимик» — десятый в Восточной конференции (42 очка), «Ак Барс» — первый (60 очков). 0

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