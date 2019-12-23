«Амур» одолел минское «Динамо», уступая 0:3

в матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 4:3.

«Амур» совершил фантастический камбэк ХК «Амур» 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Минчане вели со счетом 3:0 к 49-й минуте, после чего хабаровчане забросили четыре шайбы.

«Амур» с 35 очками остался на предпоследнем месте в Восточной конференции, «Динамо» с 28 очками занимает ту же строчку на Западе.