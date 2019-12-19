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    «Авангард» подписал Макмиллана

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    «Авангард» подписал контракт с канадским центральным нападающим Брэндоном Макмилланом.

    Брэндон Макмиллан
    Брэндон Макмиллан

    Как сообщает пресс-служба «Авангарда», контракт подписан до конца сезона.

    В омской команде 29-летний хоккеист будет выступать под 15-м номером.

    В текущем сезоне Макмиллан провел 34 матча за рижское «Динамо», в которых забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами.

    «Укрепить линию нападения перед дедлайном — одна из главных задач для нас. "Авангард" должен играть мощнее и результативнее, мы видим возможности для усиления реализации большинства. Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером. Как настоящий канадец, он не уступает в борьбе, всегда сражается до конца. С Бобом Хартли Брэндон быстро найдет общий язык, Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок нашей команды», — заявил президент ХК «Авангард» Максим Сушинский. 0

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