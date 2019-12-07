«Адмирал» по буллитам обыграл «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛдома по буллитам обыграл— 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0).

Голами в составе победителей отметились Кирилл Воронин, Юрий Петров, Мартин Бакош и Маркус Юнг, а Константин Глазачев стал автором победного буллита.

У гостей отличились Брендон Йип, Итан Уэрек и Тайлер Вон (дубль).

«Адмирал» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции (42 очка), «Куньлунь» — 10-й (38 очков).