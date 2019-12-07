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    «Адмирал» по буллитам обыграл «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» дома по буллитам обыграл «Куньлунь» — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Голами в составе победителей отметились Кирилл Воронин, Юрий Петров, Мартин Бакош и Маркус Юнг, а Константин Глазачев стал автором победного буллита.

    У гостей отличились Брендон Йип, Итан Уэрек и Тайлер Вон (дубль).

    «Адмирал» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции (42 очка), «Куньлунь» — 10-й (38 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Воронин — 3, 18:48 — 1:0. Йип — 6 (Брюле), 25:38 — 1:1. Петров — 3 (Лисин), 26:30 — 2:1. Вонг — 9 (бол., Уэрек, Спроул), 36:15 — 2:2. Бакош — 9 (Бутузов, Лалонд), 36:59 — 3:2. Юнг — 11 (Бакош, Вихарев), 43:40 — 4:2. Вонг — 10, 56:24 — 4:3. Уэрек — 7 (Мерфи), 57:15 — 4:4Победный буллит: ГлазачевВратари: Олкинуора — СмитШтраф: 4-6Броски: 31 (8+11+9+3) — 32 (10+11+9+2)
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