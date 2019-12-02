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    «Спартак» всухую обыграл «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Адмирал Спартак Прогнозы на КХЛ
    «Спартак» одержал победу над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Спартака»
    Хоккеисты «Спартака»

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

    По шайбе забросили Александр Хохлачев (13 минута) и Дамир Мусин (21).

    Голкипер «красно-белых» Никита Беспалов провел первый матч «на ноль» в сезоне, отразив 29 бросков по своим воротам.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Хохлачев — 9 (Вишневский, Мусин), 12:29 — 0:1. Мусин — 1 (Вишневский, Даугавиньш), 20:44 — 0:2Нереализованный буллит: Даугавиньш (Спартак), 33:40 (Вратарь)Вратари: Красоткин (58:52) — БеспаловШтраф: 4 — 6Броски: 29 (11+9+9) — 30 (9+12+9)

    «Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции (42 очка). «Адмирал» — шестой на Востоке (38 очков). 0

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