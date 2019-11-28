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    НХЛ. Пять очков Малкина, три ассиста Барбашева и шайба Овечкина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 ноября

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    «Баффало» — «Калгари» 2:3 ОТ

    «Баффало» на своем льду в овертайме проиграл «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Победную шайбу забросил Элиас Линдхольм.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Броди — 1 (Джиордано, Монахэн), 17:55 — 0:1. Веси — 2 (мен., Асплунд), 26:32 — 1:1. Улофссон — 9 (Айкел, Райнхарт), 41:55 — 2:1. Ткачак — 11 (Баклунд, Фролик), 44:02 — 2:2. Линдхольм — 12 (Ткачак, Броди), 61:17 — 2:3Вратари: Улльмарк — РиттихШтраф: 4-4Броски: 36 (9+10+16+1) — 29 (8+8+12+1)

    «Баффало» — «Калгари» 2:3 ОТ

    «Вашингтон» — «Флорида» 4:3

    «Вашингтон» дома победил «Флориду» со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1). В составе победителей по голу забили Александр Овечкин, Рихард Паник, Ларс Эллер и Брендан Лайпсик. Нападающий столичных Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Флорида» — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
    Голы: Овечкин — 16 (Кузнецов), 17:57 — 1:0. Коннолли — 12 (Трочек, Яндл), 31:17 — 1:1. Паник — 2 (Зигенталер), 39:00 — 2:1. Хоффман — 10 (Барков), 39:22 — 2:2. Эллер — 6 (Врана), 45:18 — 3:2. Лейпсик — 3 (Гудас, Зигенталер), 51:59 — 4:2. Трочек — 4 (Яндл, Юбердо), 55:31 — 4:3Вратари: Холтби — Бобровский (58:27 — 59:11, 59:42)Штраф: 8-6Броски: 20 (7+5+8) — 40 (12+13+15)

    «Вашингтон» — «Флорида» 4:3

    «Коламбус» — «Филадельфия» 2:3

    «Филадельфия» на выезде переиграла «Коламбус» со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал одну голевую передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Филадельфия» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Фолиньо — 2 (Бемстрем, Милано), 4:51 — 1:0. Питлик — 2 (ван Римсдайк, Раффль), 18:38 — 1:1. Джонс — 3 (Нюквист, Бьоркстранд), 19:24 — 2:1. Лотон — 1 (Фэраби, Хэйс), 23:19 — 2:2. Жиру — 8 (бол., Проворов, Конекны), 36:35 — 2:3Вратари: Корписало (57:59 — 58:41, 58:48) — ЭллиоттШтраф: 20-2Броски: 30 (8+7+15) — 22 (9+8+5)

    «Коламбус» — «Филадельфия» 2:3

    «Оттава» — «Бостон» 1:2

    «Оттава» дома проиграла «Бостону» со счетом 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). «Брюинз» одержали пятую победу кряду. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев результативными действиями не отличился.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
    Голы: Шабо — 3 (Тирни), 40:41 — 1:0. Маршан — 18 (Бьорк, Керали), 45:15 — 1:1. Хара — 5 (Гонс, Нордстрем), 48:45 — 1:2Вратари: Нильссон (58:22) — РаскШтраф: 4-4Броски: 34 (9+15+10) — 21 (3+7+11)

    «Оттава» — «Бостон» 1:2

    «Детройт» — «Торонто» 0:6

    «Торонто» на выезде разгромил «Детройт» со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0). В составе канадского клуба Илья Михеев записал на свое имя две результативные передачи. Российский форвард набрал 16 (4+12) очков в 26 матчах сезона.

    «Торонто» победил в третьем матче кряду. Для «Детройта» это седьмое поражение подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Торонто» — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
    Голы: Дермотт — 2 (Михеев, Таварес), 1:04 — 0:1. Бэрри — 3 (Готье, Тимашов), 2:24 — 0:2. Таварес — 7 (Бэрри, Михеев), 9:48 — 0:3. Нюландер — 9 (Райлли, Юнссон), 21:03 — 0:4. Юнссон — 6 (Нюландер, Райлли), 23:34 — 0:5. Юнссон — 7 (бол., Спецца, Капанен), 27:07 — 0:6Вратари: Ховард (Бернье, 9:48) — АндерсенШтраф: 2-0Броски: 25 (11+5+9) — 54 (16+26+12)

    «Детройт» — «Торонто» 0:6

    «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» 3:4

    «Тампа-Бэй» прервала свою 3-матчевую победную серию, на своем льду проиграв «Сент-Луису» со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2). Самым результативным игроком «Блюз» стал нападающий Иван Барбашев: после его передач забил Зак Сэнфорд, а Оскар Сундквист оформил дубль. Еще один гол на свой счет записал Брэйден Шенн. У «Тампы» самым результативным стал нападающий Никита Кучеров, набравший в матче 3 (1+2) очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
    Голы: Кучеров — 9 (Пойнт), 23:53 — 1:0. Сундквист — 7 (мен., Барбашев, Боумистер), 25:31 — 1:1. Сундквист — 8 (Барбашев, Бозак), 28:40 — 1:2. Чирелли — 6 (Макдона, Кучеров), 31:39 — 2:2. Сэнфорд — 3 (Барбашев, Бозак), 48:21 — 2:3. Шенн — 13 (бол., О`Райлли, Шворц), 51:07 — 2:4. Пойнт — 8 (бол., Кучеров, Шаттенкирк), 54:23 — 3:4Вратари: Василевский (58:11) — БиннингтонШтраф: 4-8Броски: 35 (10+12+13) — 33 (12+13+8)

    «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» 3:4

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 3:2

    «Рейнджерс» продлил серию побед до трех матчей, на своем льду переиграв «Каролину» со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Каролина» — 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Зибанежад — 5 (бол., Фокс, Панарин), 2:54 — 1:0. Смит — 2 (Линдгрен, Дианджело), 4:12 — 2:0. Фокс — 4 (Панарин, Гаек), 18:20 — 3:0. Дзингел — 5 (бол., Хэмилтон, Свечников), 34:29 — 3:1. Фегеле — 4 (Славин), 35:58 — 3:2Вратари: Лундквист — Мразек (57:58 — 59:24, 59:28)Штраф: 10-10Броски: 25 (11+9+5) — 43 (10+16+17)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 3:2

    «Питтсбург» — «Ванкувер» 8:6

    «Питтсбург» одержал третью победу подряд, дома победив «Ванкувер» со счетом 8:6 (2:1, 0:3, 6:2). Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. На счету россиянина дубль и три результативные передачи. Еще по четыре очка в составе «Питтсбурга» набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Ванкувер» — 8:6 (2:1, 0:3, 6:2)
    Голы: Гюнтцель — 13 (Малкин), 2:29 — 1:0. Раст — 9 (бол., Малкин, Гюнтцель), 12:53 — 2:0. Миллер — 11 (Хьюз, Хорват), 16:42 — 2:1. Петтерссон — 11 (Виртанен, Хьюз), 27:17 — 2:2. Виртанен — 7 (Макьюэн, Танев), 38:20 — 2:3. Годетт — 5 (Лейво, Хьюз), 39:01 — 2:4. Гюнтцель — 14 (Раст), 41:01 — 3:4. Миллер — 12 (бол., Бозер, Петтерссон), 42:31 — 3:5. Годетт — 6 (Пирсон), 43:06 — 3:6. Кахун — 7 (Маккэн, Петтерссон), 46:16 — 4:6. Малкин — 5 (бол., Раст, Марино), 47:24 — 5:6. Астон-Ризе — 4 (Марино, Танев), 50:30 — 6:6. Летанг — 5 (Гюнтцель, Малкин), 56:54 — 7:6. Малкин — 6 (п.в., Раст, Летанг), 59:59 — 8:6Вратари: Мюррей (Джерри, 39:01) — Демко (58:48 — 59:59)Штраф: 6-10Броски: 40 (14+12+14) — 22 (3+11+8)

    «Питтсбург» — «Ванкувер» 8:6

    «Нэшвилл» — «Вегас» 3:4 ОТ

    «Нэшвилл» в овертайме проиграл «Вегасу» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1). Эта победа позволила «рыцарям» прервать серию из трех поражений. Автором победной шайбы стал форвард Пол Штястны. Еще по голу в основное время в составе «Вегаса» забили Марк Стоун, Нейт Шмидт и Макс Пасиоретти. У «Предаторз» отличились Микаэль Гранлунд, Райан Эллис, и Мэтт Дюшейн.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Вегас» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Стоун — 11 (Пачоретти), 7:33 — 0:1. Смит — 11 (Шмидт), 26:22 — 0:2. Гранлунд — 4 (Йоси, Дюшен), 27:01 — 1:2. Эллис — 4 (Йоси, Джохансен), 31:25 — 2:2. Дюшен — 7 (Гранлунд, Гримальди), 41:23 — 3:2. Пачоретти — 9 (Стоун, Смит), 59:59 — 3:3. Штястны — 8 (Шмидт), 61:52 — 3:4Вратари: Сарос — Суббан (58:26 — 58:36, 59:00 — 59:59)Штраф: 4-4Броски: 34 (12+10+12+0) — 30 (8+9+11+2)

    «Нэшвилл» — «Вегас» 3:4 ОТ

    «Аризона» — «Анахайм» 4:3 Б

    «Аризона» дома по буллитам обыграла «Анахайм» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Главным героем встречи стал Кристиан Дворак — он оформил дубль, а также реализовал победный буллит.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Анахайм» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Дворак — 7 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 3:02 — 1:0. Гюле — 1 (Гецлаф, Ракелль), 6:22 — 1:1. Дворак — 8 (Хиностроза, Димерс), 18:22 — 2:1. Стил — 2 (Ритчи, Фаулер), 31:42 — 2:2. Терри — 3 (Гудбрэнсон, Фаулер), 50:00 — 2:3. Голигоски — 2 (Фишер), 50:38 — 3:3Победный буллит: ДворакВратари: Кюмпер — ГибсонШтраф: 8-6Броски: 28 (8+12+6+2) — 34 (11+14+9+0)

    «Аризона» — «Анахайм» 4:3 Б<

    «Колорадо» — «Эдмонтон» 4:1

    «Колорадо» победил «Эдмонтон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Отметим ,что капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид прервал свою 11-матчевую серию с набранными очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Эдмонтон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Хайра — 5 (Нерс), 13:17 — 0:1. Кадри — 8 (Донской, Росен), 30:50 — 1:1. Нието — 5 (Маккиннон, Донской), 43:05 — 2:1. Маккиннон — 15 (Коул, Грэйвс), 44:07 — 3:1. О`Коннор — 1 (Ничушкин), 45:37 — 4:1Вратари: Грубауэр — КоскиненШтраф: 8-29Броски: 50 (14+19+17) — 20 (13+5+2)

    «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:1

    «Сан-Хосе» — «Виннипег» 1:5

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