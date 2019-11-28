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    «Автомобилист» уступил «Барысу» в Екатеринбурге

    Хоккей КХЛ Автомобилист Барыс Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме уступил «Барысу» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    В составе победителей отличился Ефим Гуркин (51). В овертайме победный бросок на счету Линуса Виделля (64).

    В основное время у екатеринбургского клуба заброшенной шайбой отметился Аркадий Шестаков (19-я минута).

    «Автомобилист», набрав 36 очков в 31 матче, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 40 очками в 31 встрече сезона расположился на четвертом месте на Востоке.

    В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Локомотива», а «Барыс» на своем льду примет минское «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Шестаков — 4 (Михайлис, Орехов), 18:29 — 0:1. Гуркин — 2 (мен., Голышев, Холланд), 50:54 — 1:1. Виделль — 3 (Найт), 63:32 — 1:2Вратари: Коварж (50:13 — 50:54) — ПаскуалеБроски: 35 (11+14+9+1) — 24 (5+7+9+3)Штраф: 4 — 6
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