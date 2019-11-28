«Автомобилист» уступил «Барысу» в Екатеринбурге

Екатеринбургскийв овертайме уступил(1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличился Ефим Гуркин (51). В овертайме победный бросок на счету Линуса Виделля (64).

В основное время у екатеринбургского клуба заброшенной шайбой отметился Аркадий Шестаков (19-я минута).

«Автомобилист», набрав 36 очков в 31 матче, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 40 очками в 31 встрече сезона расположился на четвертом месте на Востоке.

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Локомотива», а «Барыс» на своем льду примет минское «Динамо».