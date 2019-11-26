«Северсталь» в овертайме проиграла рижскому «Динамо»

Череповецкаяв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила в овертайме рижскому(1:2 ОТ).

На 10-й минуте счет открыл нападающий хозяев Богдан Якимов, на 36-й отличился канадский легионер рижан Брэндон Макмиллан.

На 30-й секунде овертайма точный бросок Александра Протаповича принес «Динамо» победу.

Для череповецкой команды это третье поражение подряд и 13-е в 14 последних матчах.

«Северсталь» с 25 очками расположилась на последнем месте на Западе, «Динамо» имеет на два очка больше и занимает 10-е место.