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    «Северсталь» в овертайме проиграла рижскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Северсталь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила в овертайме рижскому «Динамо» (1:2 ОТ).

    «Динамо» Рига
    «Динамо» Рига

    На 10-й минуте счет открыл нападающий хозяев Богдан Якимов, на 36-й отличился канадский легионер рижан Брэндон Макмиллан.

    На 30-й секунде овертайма точный бросок Александра Протаповича принес «Динамо» победу.

    Для череповецкой команды это третье поражение подряд и 13-е в 14 последних матчах.

    «Северсталь» с 25 очками расположилась на последнем месте на Западе, «Динамо» имеет на два очка больше и занимает 10-е место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Якимов — 3 (Сизов, Подъяпольский), 9:02 — 1:0. Макмиллан — 9 (Редлихс, Слепец), 35:29 — 1:1. Протапович — 1, 60:30 — 1:2Вратари: Подъяпольский — СалакБроски: 25 (10+8+7+0) — 17 (4+8+4+1)Штраф: 4 — 6
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