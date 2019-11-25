НХЛ.«Флорида» уступила «Баффало», «Каролина» продлила серию поражений «Детройта»

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«Флорида» — «Баффало» 2:5

«Баффало» обыграл «Флориду» в выездном матче со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Дубль в составе победителей оформил Земгус Гиргенсонс, три очка (1+2) набрал Джек Айкел. У проигравших по голу забили Ноэль Аккьяри и Бретт Коннолли.

После 24 игр «Флорида» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 29 очками. «Баффало» (25) — десятый на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Баффало» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Голы: Скиннер — 9 (Айкел, Шири), 16:24 — 0:1. Гиргенсонс — 2 (Монтур, Далин), 18:23 — 0:2. Айкел — 14 (Далин, Богосян), 23:42 — 0:3. Аккьяри — 5, 29:29 — 1:3. Улофссон — 8 (Райнхарт, Айкел), 34:41 — 1:4. Коннолли — 11 (бол., Экблад, Трочек), 43:08 — 2:4. Гиргенсонс — 3 (Веси), 53:25 — 2:5Вратари: Монтембо (55:38 — 56:44) — УлльмаркШтраф: 4-8Броски: 45 (12+16+17) — 26 (5+9+12)

«Флорида» — «Баффало» 2:5

«Детройт» — «Каролина» 0:2

«Детройт» в домашнем матче уступил «Каролине» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Отличились Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Российский нападающий Андрей Свечников принял участие в первой голевой комбинации. Таким образом, Свечников продлил свою результативную до восьми матчей.

«Каролина» выиграла шестой матч из последних семи. Серия поражений «Детройта» увеличилась до шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Ахо — 12 (Терявяйнен, Свечников), 30:37 — 0:1. Терявяйнен — 7 (мен., п.в., Ахо), 58:47 — 0:2Вратари: Ховард (56:54 — 58:47) — РаймерШтраф: 4-2Броски: 19 (11+5+3) — 36 (12+11+13)

«Детройт» — «Каролина» 0:2

«Аризона» — «Эдмонтон» 3:4 Б

«Аризона» в домашнем матче в серии буллитов проиграла «Эдмонтону» — 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1). В составе победителей ассистентский хет-трик оформил Алекс Голигоски. Коннор Макдэвид реализовал единственный буллит.