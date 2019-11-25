«Авангард» обыграл «Витязь»

В составе победителей точными бросками отличились Семен Кошелев, Тэйлор Бек и Евгений Грачев.
Команда Боба Хартли прервала серию из двух поражений кряду, а подмосковный клуб проиграл шестой поединок за последние семь матчей.
«Авангард», набрав 43 очка, занимает второе место в таблице Восточной конференции, а «Витязь» (38 очков), расположился на шестой строчке на «Западе».
28 ноября омичи сыграют на выезде с «Куньлунем», а «Витязь» 27-го числа дома примет «Нефтехимик».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кошелев — 3 (бол., Бек, Войнов), 10:58 — 1:0. Бек — 10 (Семенов), 35:22 — 2:0. Грачев — 4 (Кошелев, Войнов), 54:33 — 3:0Вратари: Бобков (35:14 — 35:22) — Кочетков (Сапрыкин, 20:00)Броски: 47 (18+15+14) — 18 (2+10+6)Штраф: 6 — 10