«Авангард» обыграл «Витязь»

Омскийодержал победу над подольским(3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей точными бросками отличились Семен Кошелев, Тэйлор Бек и Евгений Грачев.

Команда Боба Хартли прервала серию из двух поражений кряду, а подмосковный клуб проиграл шестой поединок за последние семь матчей.

«Авангард», набрав 43 очка, занимает второе место в таблице Восточной конференции, а «Витязь» (38 очков), расположился на шестой строчке на «Западе».

28 ноября омичи сыграют на выезде с «Куньлунем», а «Витязь» 27-го числа дома примет «Нефтехимик».