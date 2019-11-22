НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм», «Сент-Луис» разгромил «Калгари»

Фрибет для всех

«Коламбус» — «Детройт» 5:4

«Коламбус» обыграл на своем льду «Детройт» со счетом 5:4 (1:1, 1:2, 3:1). Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Для «Ред Уингз» это четвертое поражение кряду, а для «Блю Джэкетс» — пятая победа.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Детройт» — 5:4 (1:1, 1:2, 3:1) Голы: Тексье — 3 (Джонс, Аткинсон), 5:37 — 1:0. Бертуцци — 9 (Манта, Боуи), 12:06 — 1:1. Аткинсон — 4 (бол., Джонс, Веренски), 24:30 — 2:1. Гронек — 5 (Фаббри, Атанасиу), 36:03 — 2:2. Гленденинг — 3 (мен., Нильсен), 36:47 — 2:3. Бьоркстранд — 5 (бол., Нюквист, Дюбуа), 47:40 — 3:3. Дженнер — 6 (Бьоркстранд, Гавриков), 48:43 — 4:3. Робинсон — 3 (Веренски, Веннберг), 53:49 — 5:3. Бертуцци — 10 (Чоловски, Атанасиу), 56:46 — 5:4Вратари: Корписало — Ховард (56:37 — 56:46, 57:06)Штраф: 6-10Броски: 37 (17+10+10) — 26 (11+6+9)

«Коламбус» — «Детройт» 5:4

«Бостон» — «Баффало» 3:2

«Бостон» благодаря дублю Брэда Маршанда добыл победу над «Баффало» со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Ристолайнен — 1 (бол., Айкел, Улофссон), 5:25 — 0:1. Маршан — 14 (Хара, Пастрняк), 13:52 — 1:1. Маршан — 15 (бол., Гржельчик, Хейнен), 34:45 — 2:1. Пастрняк — 20 (бол., Хейнен, Бержерон), 41:56 — 3:1. Монтур — 2 (Шири, Далин), 52:58 — 3:2Вратари: Раск — Улльмарк (58:43)Штраф: 15-11Броски: 27 (4+14+9) — 38 (17+7+14)

«Бостон» — «Баффало» 3:2

«Каролина» — «Филадельфия» 3:5

«Филадельфия» победила «Каролину» в выездном матче со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1). Самым результативным игроком матча стал форвард «летчиков» Клод Жиру — он набрал 4 (2+2) очка. Один из голов в составе победителей забил российский защитник Иван Проворов. Форвард «ураганов» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Филадельфия» — 3:5 (2:2, 0:1, 1:2) Голы: Ахо — 11 (Терявяйнен, Песке), 3:23 — 1:0. Терявяйнен — 6 (бол., Свечников, Дзингел), 4:43 — 2:0. Жиру — 6 (Конекны, Майерс), 6:31 — 2:1. Проворов — 5 (бол., Жиру, Конекны), 13:14 — 2:2. Фрост — 2 (мен., Жиру), 22:51 — 2:3. Валлмарк — 3 (Макгинн, Эдмундсон), 43:24 — 3:3. Жиру — 7 (Фрост, Конекны), 51:16 — 3:4. Хэйс — 5 (п.в., Раффль), 59:54 — 3:5Вратари: Мразек (58:20 — 59:54) — ЭллиоттШтраф: 16-10Броски: 36 (7+19+10) — 23 (11+4+8)

«Каролина» — «Филадельфия» 3:5

«Флорида» — «Анахайм» 5:4 ОТ

«Флорида» в овертайме дома обыграла «Анахайм» со счетом 5:4 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 1:0). Отметим, что к середине второго тайма «пантеры» проигрывали 0:4, но смогли отыграться, забив победный гол на 22-й секунде дополнительного времени. «Флорида» победила в третьем матче кряду. Для «Анахайма» это седьмое поражение в восьми последних играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Анахайм» — 5:4 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 1:0) Голы: Джонс — 3 (Сильверберг, Ларссон), 17:15 — 0:1. Ритчи — 3 (Каше, Гудбрэнсон), 27:17 — 0:2. Ракелль — 7 (бол., Фаулер, Гецлаф), 35:50 — 0:3. Каше — 2, 38:39 — 0:4. Коннолли — 9 (Ватрано), 38:53 — 1:4. Коннолли — 10 (Трочек, Строльман), 39:20 — 2:4. Экблад — 3 (Юбердо, Барков), 51:55 — 3:4. Тонинато — 2 (Экблад, Хоффман), 55:37 — 4:4. Экблад — 4 (Юбердо, Барков), 60:22 — 5:4Вратари: Бобровский — ГибсонШтраф: 2-2Броски: 28 (8+8+11+1) — 32 (11+11+10+0)

«Флорида» — «Анахайм» 5:4 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 4:3 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Питтсбург» в домашнем матче — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Брок Нельсон, также он отметился голом в основное время. Форвард «островитян» Мэттью Барзал сделал ассистентский хет-трик. Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забил гол и отдал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Малкин — 4 (Гюнтцель, Марино), 1:04 — 0:1. Мэйфилд — 3 (Барзал), 15:12 — 1:1. Раст — 8, 21:09 — 1:2. Бовилье — 8 (бол., Брассар, Пулок), 31:38 — 2:2. Нельсон — 7 (бол., Бовилье, Барзал), 55:08 — 3:2. Хернквист — 6 (Малкин, Дюмулин), 59:30 — 3:3. Нельсон — 8 (Барзал), 64:16 — 4:3Вратари: Грайсс — Мюррей (58:33 — 59:30)Штраф: 8-16Броски: 24 (5+9+9+1) — 26 (8+10+8+0)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 4:3 ОТ

«Сент-Луис» — «Калгари» 5:0

«Сент-Луис» на своем льду разгромил «Калгари» со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Для «Флеймз» это шестое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Калгари» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Голы: Сэнфорд — 2 (Томас), 12:07 — 1:0. Сундквист — 5 (Сэнфорд), 26:23 — 2:0. Перрон — 10 (бол., Пьетранджело, Шенн), 29:42 — 3:0. Сундквист — 6 (Сэнфорд, Томас), 42:31 — 4:0. Данн — 4 (Томас, Сэнфорд), 49:18 — 5:0Вратари: Биннингтон — РиттихШтраф: 13-9Броски: 31 (13+11+7) — 40 (16+17+7)

«Сент-Луис» — «Калгари» 5:0

«Миннесота» — «Колорадо» 3:2

«Миннесота» на своем льду выиграла у «Колорадо» со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). «Уайлд» одержал вторую победу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Голы: Цуккарелло — 4 (бол., Койву, Сутер), 21:48 — 1:0. Гринуэй — 2 (Канин, Эрикссон Эк), 22:41 — 2:0. Макар — 6 (бол., Маккиннон, Бураковски), 34:19 — 2:1. Макар — 7 (Бураковски, Жирар), 38:49 — 2:2. Зукер — 7 (Стаал, Сутер), 49:58 — 3:2Вратари: Стэлок — Грубауэр (57:05 — 58:31, 58:41)Штраф: 6-10Броски: 31 (11+13+7) — 27 (6+10+11)

«Миннесота» — «Колорадо» 3:2

«Нэшвилл» — «Ванкувер» 3:6

«Ванкувер» на выезде победил «Нэшвилл» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). У победителей по три очка набрали Элиас Петтерссон (1+2) и Куинн Хьюз (0+3). Голкипер Якоб Маркстрем отразил 44 броска из 47. «Предаторз» потерпели шестое поражение кряду, «Кэнакс» победили впервые за четыре матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:6 (1:2, 1:3, 1:1) Голы: Джохансен — 3 (Йоси, Арвидссон), 8:07 — 1:0. Петтерссон — 9 (бол., Хьюз, Хорват), 16:34 — 1:1. Граовац — 1 (бол., Эдлер, Лейво), 18:34 — 1:2. Ярнкрок — 7 (бол., Гранлунд, Смит), 24:56 — 2:2. Миллер — 9 (бол., Бозер, Петтерссон), 27:07 — 2:3. Бозер — 10 (бол., Хьюз, Миллер), 38:05 — 2:4. Хорват — 8 (бол., Петтерссон, Хьюз), 38:32 — 2:5. Дюшен — 6 (Ярнкрок, Гранлунд), 48:31 — 3:5. Пирсон — 5 (мен., п.в.), 57:58 — 3:6Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 57:10 — 57:58) — МаркстремШтраф: 12-12Броски: 48 (10+16+22) — 23 (8+9+6)

«Нэшвилл» — «Ванкувер» 3:6

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 2:4

«Чикаго» проиграл на своем льду «Тампе» со счетом 2:4 (0:1, 0:0, 2:3). «Блэкхокс» потерпели второе поражение кряду. Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (0:1, 0:0, 2:3) Голы: Сергачев — 1 (бол., Гурд, Марун), 16:10 — 0:1. Сибрук — 3 (Саад, Тэйвз), 48:27 — 1:1. Чирелли — 4 (Хедман, Киллорн), 49:44 — 1:2. Пойнт — 5 (Палат), 52:23 — 1:3. Стром — 5 (Шоу, Кейн), 57:17 — 2:3. Пакетт — 2 (п.в., Чирелли, Киллорн), 59:00 — 2:4Вратари: Кроуфорд (57:09 — 57:17, 57:23 — 59:00, 59:25) — МакэлхинниШтраф: 6-6Броски: 34 (12+8+14) — 35 (14+10+11)

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 2:4

«Даллас» — «Виннипег» 5:3

«Даллас» дома победил «Виннипег» со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2). У победителей 3 (0+3) очка набрал Кори Перри, еще 2 (1+1) — Джейсон Дикинсон. «Старз» одержали пятую победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Джетс».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Виннипег» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) Голы: Янмарк — 3 (Секера, Перри), 27:37 — 1:0. Дикинсон — 3 (Федун, Перри), 29:43 — 2:0. Факса — 6 (Перри), 33:19 — 3:0. Коннор — 8 (Шайфли), 33:58 — 3:1. Лайне — 6 (Пулман, Перро), 48:35 — 3:2. Сбиса — 1 (Копп, Болье), 55:14 — 3:3. Бенн — 5, 55:39 — 4:3. Сегин — 6 (п.в., Дикинсон, Хейсканен), 59:25 — 5:3Вратари: Бишоп — Хеллебайк (59:08 — 59:25)Штраф: 4-4Броски: 36 (13+9+14) — 26 (10+8+8)

«Даллас» — «Виннипег» 5:3

«Аризона» — «Торонто» 1:3

«Аризона» на своем льду проиграла «Торонто» со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). «Мэйпл Ливз» прервали шестиматчевую серию поражений. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Торонто» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Бэрри — 1 (Михеев, Маззин), 19:14 — 0:1. Энгвалль — 1 (мен.), 36:49 — 0:2. Мэттьюс — 15 (Нюландер, Михеев), 40:48 — 0:3. Хиностроза — 3 (Дворак, Истерли), 59:43 — 1:3Вратари: Кюмпер — АндерсенШтраф: 0-6Броски: 31 (13+10+8) — 32 (11+14+7)

«Аризона» — «Торонто» 1:3

«Вегас» — «Сан-Хосе» 1:2 ОТ

«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Майер — 6 (Гэмбрелл), 21:26 — 0:1. Макнэбб — 2 (Каррье), 49:42 — 1:1. Кутюр — 4 (Власик), 63:20 — 1:2Вратари: Флери — ДеллШтраф: 4-6Броски: 38 (14+14+6+4) — 29 (6+11+6+6)

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»