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    Вудкрофт: «Спартак» делал, что хотел, и мы не могли им противостоять

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    Главный тренер ХК «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Спартака» (2:7).

    Крэйг Вудкрофт
    Крэйг Вудкрофт

    «Поздравляю соперника с победой. В самом начале встречи было ощущение, что мы готовы побороться за победу в этом матче. Поначалу отдавались игре полностью.

    Позже начались ошибки, которых мы сделали очень много. Хоккеисты не играли по структуре, которую мы им прививаем. "Спартак" во втором периоде перехватил инициативу, а мы просто перестали работать и выкладываться.

    Плохо смотрелись на фоне "Спартака", у которого было меньше, чем 24 часа, на восстановление. Такая опытная команда, как "Спартак", не могла не воспользоваться нашей плохой игрой.

    В третьем периоде соперник делал, что хотел, и мы не могли им противостоять. Это поражение нас очень разочаровывает», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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