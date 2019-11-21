Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»

«Монреаль» — «Оттава» 1:2 ОТ
«Монреаль» на своем льду в овертайме проиграл «Оттаве» со счетом 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Брэди Ткачак. Защитник Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу. Еще один россиянин «Оттавы» Владислав Наместников в первом периоде получил травму и не смог закончить встречу.
Это третье поражение «Канадиенс» кряду. Для «Оттавы» это четвертая победа за пять последних матчей.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 4:1
«Рейнджерс» дома разгромил «Вашингтон» со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Одними из главных героев матча стали российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич: первый оформил дубль, а второй забил гол и отдал результативную передачу. Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Евгений Кузнецов. Капитан столичных Александр Овечкин очков не набрал.