Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»

«Монреаль» — «Оттава» 1:2 ОТ

«Монреаль» на своем льду в овертайме проиграл «Оттаве» со счетом 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Брэди Ткачак. Защитник Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу. Еще один россиянин «Оттавы» Владислав Наместников в первом периоде получил травму и не смог закончить встречу.

Это третье поражение «Канадиенс» кряду. Для «Оттавы» это четвертая победа за пять последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Сузуки — 6 (бол., Дано, Галлахер), 20:44 — 1:0. Пажо — 13 (Эннис, Боровицки), 29:55 — 1:1. Ткачак — 8 (Тирни, Зайцев), 60:38 — 1:2Вратари: Прайс — АндерсонШтраф: 6-2Броски: 36 (12+14+9+1) — 24 (3+11+9+1)

«Монреаль» — «Оттава» 1:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 4:1

«Рейнджерс» дома разгромил «Вашингтон» со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Одними из главных героев матча стали российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич: первый оформил дубль, а второй забил гол и отдал результативную передачу. Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Евгений Кузнецов. Капитан столичных Александр Овечкин очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Голы: Панарин — 10 (бол., Какко, Фокс), 21:14 — 1:0. Панарин — 11 (бол., Какко, Стром), 43:57 — 2:0. Бучневич — 3 (Хитил, Лемье), 44:20 — 3:0. Кузнецов — 10 (бол., Карлсон), 47:24 — 3:1. Хауден — 3 (Бучневич, Крайдер), 53:34 — 4:1Вратари: Лундквист — Холтби (56:32 — 58:46)Штраф: 11-11Броски: 31 (10+9+12) — 31 (10+14+7)