«Аризона» уверенно разобралась с «Лос-Анджелесом»

в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила— 3:0.

Команда Прохоркина проиграла nhl.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

На счету российского форварда «королей» Николая Прохоркина показатель полезности «-1», а также 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 10.41 на льду.

Илья Ковальчук снова не играл. Защитник «койотов» Илья Любушкин остался в запасе.

В составе победителей отличились Конор Гарланд, Дерек Степан и Джейкоб Чикран. Матч на ноль провел голкипер «Аризоны» Антти Раанта.

«Лос-Анджелес» потерпел первое поражение после перевода 36-летнего Ковальчука в запас. До этого были одержаны три победы кряду.