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    «Аризона» уверенно разобралась с «Лос-Анджелесом»

    Хоккей НХЛ Аризона Койотс Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    «Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Лос-Анджелес» — 3:0.

    Команда Прохоркина проиграла
    Команда Прохоркина проиграла

    На счету российского форварда «королей» Николая Прохоркина показатель полезности «-1», а также 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 10.41 на льду.

    Илья Ковальчук снова не играл. Защитник «койотов» Илья Любушкин остался в запасе.

    В составе победителей отличились Конор Гарланд, Дерек Степан и Джейкоб Чикран. Матч на ноль провел голкипер «Аризоны» Антти Раанта.

    «Лос-Анджелес» потерпел первое поражение после перевода 36-летнего Ковальчука в запас. До этого были одержаны три победы кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Гарлэнд — 10 (Дворак, Шмолц ), 3:12 — 1:0. Степан — 4 (бол., Дворак, Кессел), 14:48 — 2:0. Чикран — 5 (бол., Гарлэнд, Шмолц ), 30:47 — 3:0Вратари: Раанта — КэмпбеллШтраф: 8 — 8Броски: 27 (13+6+8) — 30 (6+14+10)
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