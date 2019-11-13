НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург», «Аризона» прервала победную серию «Сент-Луиса»

«Бостон» — «Флорида» 4:5 Б

«Бостон» на своем льду проиграл в серии буллитов «Флориде» — 4:5 Б (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 0:1).

Отметим, что после двух периодов «Брюинз» вел со счетом 4:0 благодаря голам Давида Пастрняка, Юакима Нордстрема, Андерса Бьорка и Здено Хары. Однако в третьем периоде «Флорида» сравняла счет — отличились Аарон Экблад, Фрэнк Ватрано, Майк Хоффман и Кейт Яндл. В овертайме шайб заброшено не было, а победу «пантерам» в серии буллитов принес бросок Хоффмана. «Бостон» проиграл в четвертом матче кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Флорида» — 4:5 Б (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 0:1) Голы: Пастрняк — 16 (Бержерон), 31:55 — 1:0. Нордстрем — 2 (Койл), 34:02 — 2:0. Бьорк — 3 (бол., Крейчи, Маршан), 37:16 — 3:0. Хара — 3 (Крейчи, Хейнен), 39:31 — 4:0. Экблад — 2 (Яндл, Барков), 40:50 — 4:1. Ватрано — 6 (бол., Юбердо), 45:26 — 4:2. Хоффман — 7 (бол., Яндл, Юбердо), 49:43 — 4:3. Яндл — 2 (Барков, Юбердо), 58:21 — 4:4Победный буллит: ХоффманВратари: Раск — Бобровский (Монтембо, 40:00)Штраф: 12-8Броски: 38 (7+16+9+6) — 29 (5+7+12+5)

«Бостон» — «Флорида» 4:5 Б

«Монреаль» — «Коламбус» 3:2 Б

«Монреаль» дома в серии буллитов победил «Коламбус» со счетом 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0).

По ходу основного времени «Коламбус» дважды выходил вперед благодаря голам Эрика Робинсона и Зака Веренски. «Монреаль» дважды сравнивал счет — шайбы забросили Брендан Галлахер и Томаш Татар. Победный буллит реализовал Джонатан Друен.

Для «Канадиенс» это вторая победа кряду, а для «Блю Джэкетс» второе подряд поражение.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Коламбус» — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Робинсон — 1 (Бемстрем, Веренски), 16:46 — 0:1. Галлахер — 8 (Мете, Уэбер), 43:27 — 1:1. Веренски — 5 (Нэш, Аткинсон), 58:07 — 1:2. Татар — 6 (Сузуки, Дано), 59:19 — 2:2Победный буллит: ДруэнВратари: Прайс (58:16 — 59:19) — МерзликинсШтраф: 6-4Броски: 32 (11+14+7+0) — 35 (15+11+6+3)

«Монреаль» — «Коламбус» 3:2 Б

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» вырвал победу у «Питтсбурга» со счетом 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0). Победную шайбу забросил Каапо Какко.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 30 из 32 бросков по своим воротам, а его одноклубник Артемий Панарин набрал 1 (0+1( очко. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Какко — 5 (Лемье, Дианджело), 6:42 — 1:0. Фокс — 3 (Панарин, Хитил), 19:49 — 2:0. Шульц — 2 (Малкин, Петтерссон), 21:13 — 2:1. Маккэн — 6 (бол., Симон), 32:33 — 2:2. Какко — 6 (Фокс), 62:24 — 3:2Вратари: Георгиев — МюррейШтраф: 6-4Броски: 27 (11+7+8+1) — 32 (8+11+12+1)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

«Виннипег» — «Колорадо» 0:4

«Колорадо» на выезде разгромил «Виннипег» со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Четыре очка на свой счет записал Нэтан Маккиннон — у него два гола и две результативные передачи. «Эвеланш» одержал третью победу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) Голы: Макар — 5 (Маккиннон, Коул), 19:01 — 0:1. Маккиннон — 10 (Колверт, Донской), 40:18 — 0:2. Маккиннон — 11 (Донской, Колверт), 47:13 — 0:3. Донской — 9 (бол., Кадри, Маккиннон), 53:13 — 0:4Вратари: Хеллебайк — Францоуз (Вернер, 0:31)Штраф: 6-4Броски: 40 (9+12+19) — 25 (8+8+9)

«Виннипег» — «Колорадо» 0:4

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:3 Б

«Сент-Луис» не смог продлить свою победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до восьми матчей, уступив дома «Аризоне» в серии буллитов — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1). Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. Победный буллит реализовал Конор Гарленд. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Шворц — 4 (Шенн, Пьетранджело), 17:13 — 1:0. Келлер — 4, 26:47 — 1:1. Парэйко — 1 (Сундквист, Барбашев), 35:41 — 2:1. Гарлэнд — 8 (бол., Келлер, Дворак), 45:58 — 2:2Победный буллит: ШмолцВратари: Биннингтон — КюмперШтраф: 6-6Броски: 35 (8+16+7+4) — 22 (9+6+5+2)

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:3 Б

«Анахайм» — «Детройт» 3:4 ОТ

«Анахайм» на своем льду проиграл по итогам овертайма «Детройту» со счетом 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1). Победная шайба на счету защитника «Ред Уингз» Денниса Чоловски.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Детройт» — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1) Голы: Сильверберг — 8 (Хенрик), 20:20 — 1:0. Махура — 1 (Хенрик, Каше), 20:49 — 2:0. Гронек — 4 (Боуи, Бертуцци), 31:33 — 2:1. Фаулер — 4 (Гецлаф, Каше), 33:48 — 3:1. Атанасиу — 3 (Филппула, Грин), 37:21 — 3:2. Ларкин — 6 (бол., Бертуцци, Манта), 59:23 — 3:3. Чоловски — 2 (Фаббри), 62:04 — 3:4Вратари: Миллер — Бернье (57:48 — 59:23)Штраф: 17-13Броски: 27 (9+12+5+1) — 36 (10+8+15+3)

«Ванкувер» — «Нэшвилл» 5:3

«Ванкувер» дома выиграл у «Нэшвилла» со счетом 5:3 (0:0, 1:1, 4:2). «Кэнакс» набрал 23 очка и занимает пятое место на Западе. У «Предаторз» 21 очко и седьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 5:3 (0:0, 1:1, 4:2) Голы: Пирсон — 3 (бол., Годетт, Эдлер), 21:25 — 1:0. Ярнкрок — 6 (Дюшен, Арвидссон), 33:35 — 1:1. Петтерссон — 7 (бол.), 46:09 — 2:1. Форсберг — 9 (Экхольм), 48:35 — 2:2. Годетт — 2 (бол., Берчи, Пирсон), 50:59 — 3:2. Петтерссон — 8 (Бозер, Лейво), 51:41 — 4:2. Форсберг — 10 (бол., Йоси, Джохансен), 54:26 — 4:3. Пирсон — 4 (мен., п.в.), 59:53 — 5:3Вратари: Демко — Ринне (57:48 — 59:53)Штраф: 4-6Броски: 26 (8+7+11) — 37 (8+19+10)

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 3:1

«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» на своем льду со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). «Короли» с 13-ю очками занимает последнее, 15-е место место на Западе. У «Миннесоты» столько же очков и 14-я позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 6:3

«Сан-Хосе» на своем льду выиграл у «Эдмонтона» со счетом 6:3 (3:0, 2:1, 1:2). «Акулы» набрали 17 очков и занимают 12-е место. У «Эдмонтона» 26 очков и вторая позиция.