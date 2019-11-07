НХЛ. Четыре очка Панарина и Бучневича, шестая подряд победа «Сент-Луиса»

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» 5:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду победил «Детройт» со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

В составе «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. По итогам матча нападающий признан третьей звездой. Российский форвард в 13 матчах набрал 14 (7+7) очков. Павел Бучневич записал на свое имя две результативные передачи. На это Павлу потребовалось 99 секунд. Голкипер хозяев Александр Георгиев на лед не выходил.

«Рейнджерс» одержали третью победу в четырех последних матчах. Для «Детройта» это четвертое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Детройт» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) Голы: Дианджело — 5 (бол., Лемье, Бучневич), 24:25 — 1:0. Крайдер — 3 (Бучневич, Дианджело), 26:04 — 2:0. Стром — 5 (бол., Фокс, Панарин), 28:49 — 3:0. Филппула — 2 (Атанасиу, Манта), 29:41 — 3:1. Маккег — 1 (мен., Хауден, Труба), 48:44 — 4:1. Панарин — 7 (п.в., Стром, Стаал), 57:23 — 5:1Вратари: Лундквист — Ховард (54:05 — 57:23)Штраф: 4-6Броски: 31 (11+13+7) — 36 (7+13+16)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» 5:1

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» 2:5

«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Сент-Луису» со счетом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).

В составе победителей по голу забили Джейден Шварц, Алекс Пьетранджело, Роберт Томас, Тайлер Бозак и Иван Барбашев. Для россиянина эта шайба стала первой в сезоне. Всего на его счету 5 (1+4) очков в 17 матчах «регулярки».

«Блюз» продлил победную серию до шести встреч.