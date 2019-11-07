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    НХЛ. Четыре очка Панарина и Бучневича, шестая подряд победа «Сент-Луиса»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября

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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» 5:1

    «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду победил «Детройт» со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

    В составе «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. По итогам матча нападающий признан третьей звездой. Российский форвард в 13 матчах набрал 14 (7+7) очков. Павел Бучневич записал на свое имя две результативные передачи. На это Павлу потребовалось 99 секунд. Голкипер хозяев Александр Георгиев на лед не выходил.

    «Рейнджерс» одержали третью победу в четырех последних матчах. Для «Детройта» это четвертое поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Детройт» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
    Голы: Дианджело — 5 (бол., Лемье, Бучневич), 24:25 — 1:0. Крайдер — 3 (Бучневич, Дианджело), 26:04 — 2:0. Стром — 5 (бол., Фокс, Панарин), 28:49 — 3:0. Филппула — 2 (Атанасиу, Манта), 29:41 — 3:1. Маккег — 1 (мен., Хауден, Труба), 48:44 — 4:1. Панарин — 7 (п.в., Стром, Стаал), 57:23 — 5:1Вратари: Лундквист — Ховард (54:05 — 57:23)Штраф: 4-6Броски: 31 (11+13+7) — 36 (7+13+16)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» 5:1

    «Эдмонтон» — «Сент-Луис» 2:5

    «Эдмонтон» на своем льду проиграл «Сент-Луису» со счетом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).

    В составе победителей по голу забили Джейден Шварц, Алекс Пьетранджело, Роберт Томас, Тайлер Бозак и Иван Барбашев. Для россиянина эта шайба стала первой в сезоне. Всего на его счету 5 (1+4) очков в 17 матчах «регулярки».

    «Блюз» продлил победную серию до шести встреч.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
    Голы: Макдэвид — 8 (бол., Драйзайтль, Смит), 2:46 — 1:0. Шворц — 3 (бол., Пьетранджело, Перрон), 6:02 — 1:1. Пьетранджело — 6 (бол., О`Райлли, Шенн), 27:10 — 1:2. Томас — 3 (Шворц, Фольк), 35:18 — 1:3. Кассиан — 4 (Драйзайтль, Макдэвид), 51:02 — 2:3. Бозак — 2 (мен., п.в., Парэйко), 59:01 — 2:4. Барбашев — 1 (мен., п.в., Пьетранджело, Гуннарссон), 59:27 — 2:5Вратари: Смит — Аллен (57:47 — 59:01, 59:13 — 59:27)Штраф: 6-6Броски: 34 (7+12+15) — 25 (7+9+9)
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