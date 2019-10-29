НХЛ. «Баффало» уступил «Аризоне», «Ванкувер» разгромил «Флориду»

«Баффало» — «Аризона» 2:3 Б
«Баффало» на своем льду проиграл в серии буллитов «Аризоне» — 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Автором победного броска стал нападающий Ник Шмальц. Еще по голу в основное время забили Конор Гарленд и Карл Седерберг. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин очков не набрал.
«Баффало» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Аризона» (15) — пятая на Западе, она одержала шесть побед в семи последних матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Аризона» — 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Айкел — 7 (бол., Скиннер, Райнхарт), 3:31 — 1:0. Скиннер — 7 (М. Юханссон, Соботка), 11:16 — 2:0. Гарлэнд — 6 (Хейтон, Экман-Ларссон), 18:50 — 2:1. Седерберг — 3 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 36:32 — 2:2Победный буллит: ШмолцВратари: Хаттон — КюмперШтраф: 4-4Броски: 26 (11+9+6+0) — 44 (13+15+15+1)
«Баффало» — «Аризона» 2:3 Б
«Ванкувер» — «Флорида» 7:2
«Ванкувер» в домашнем матче разгромил «Флориду» со счетом 7:2 (5:1, 1:1, 1:0). По ассистентскому хет-трику оформили Элиас Петтерссон и Александр Эдлер.
В составе «пантер» Евгений Дадонов стал автором результативной передачи, но завершил встречу с показателем полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил две шайбы с шести бросков.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Флорида» — 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)
Голы: Саттер — 3 (Ферланд, Лейво), 1:14 — 1:0. Шаллер — 4 (Бигл, Эрикссон), 4:25 — 2:0. Виртанен — 3 (Хорват, Пирсон), 6:18 — 3:0. Бойл — 2 (Гаврилюк), 8:09 — 3:1. Миллер — 5 (Петтерссон, Эдлер), 9:35 — 4:1. Лейво — 2 (Ферланд, Эдлер), 19:06 — 5:1. Хоффман — 6 (бол., Яндл, Дадонов), 32:58 — 5:2. Миллер — 6 (Эдлер, Петтерссон), 39:31 — 6:2. Бозер — 4 (Петтерссон), 53:20 — 7:2Вратари: Демко — Бобровский (Монтембо, 6:18)Штраф: 4-4Броски: 36 (15+7+14) — 29 (8+6+15)