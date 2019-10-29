НХЛ. «Баффало» уступил «Аризоне», «Ванкувер» разгромил «Флориду»

«Баффало» — «Аризона» 2:3 Б

«Баффало» на своем льду проиграл в серии буллитов «Аризоне» — 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Автором победного броска стал нападающий Ник Шмальц. Еще по голу в основное время забили Конор Гарленд и Карл Седерберг. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин очков не набрал.

«Баффало» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Аризона» (15) — пятая на Западе, она одержала шесть побед в семи последних матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Аризона» — 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Айкел — 7 (бол., Скиннер, Райнхарт), 3:31 — 1:0. Скиннер — 7 (М. Юханссон, Соботка), 11:16 — 2:0. Гарлэнд — 6 (Хейтон, Экман-Ларссон), 18:50 — 2:1. Седерберг — 3 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 36:32 — 2:2Победный буллит: ШмолцВратари: Хаттон — КюмперШтраф: 4-4Броски: 26 (11+9+6+0) — 44 (13+15+15+1)

«Баффало» — «Аризона» 2:3 Б

«Ванкувер» — «Флорида» 7:2

«Ванкувер» в домашнем матче разгромил «Флориду» со счетом 7:2 (5:1, 1:1, 1:0). По ассистентскому хет-трику оформили Элиас Петтерссон и Александр Эдлер.

В составе «пантер» Евгений Дадонов стал автором результативной передачи, но завершил встречу с показателем полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил две шайбы с шести бросков.