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    «Салават Юлаев» в овертайме взял верх над «Витязем»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Витязь Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салавата Юлаева» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Витязь» со счетом 2:1 ОТ.

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    В составе победителей дубль оформил Никита Сошников, который отличился на 13-й минуте и забросил победную шайбу в овертайме.

    У подмосковного клуба гол на счету Святослава Гребенщикова (42).

    В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с минским «Динамо», а «Витязь» дома примет «Куньлунь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Сошников — 10 (бол., Хартикайнен, Умарк), 12:13 — 1:0. Гребенщиков — 6 (Няттинен, Аалтонен), 41:48 — 1:1. Сошников — 11 (бол., Хартикайнен, Умарк), 62:38 — 2:1Вратари: Метсола — ЕжовБроски: 33 (12+6+12+3) — 27 (12+7+8+0)Штраф: 2 — 10
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