«Салават Юлаев» в овертайме взял верх над «Витязем»

Уфимскийв овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 2:1 ОТ.

В составе победителей дубль оформил Никита Сошников, который отличился на 13-й минуте и забросил победную шайбу в овертайме.

У подмосковного клуба гол на счету Святослава Гребенщикова (42).

В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с минским «Динамо», а «Витязь» дома примет «Куньлунь».