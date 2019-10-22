«Сибирь» на своем льду победила «Витязь»

В составе победителей отличились Дмитрий Саюстов (21:40), Юкка Пельтола (23:03), Микаэль Руохамаа (38:31) и Виктор Комаров (54:06).
Единственную шайбу «Витязя» забросил Алексей Макеев (39:59).
«Сибирь» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место на «Востоке». «Витязь» с 30 баллами располагается на 3-й строчке на «Западе».
В следующей игре подопечные Николая Заварухина сыграют с «Металлургом», а подмосковная команда отправится к «Салавату Юлаеву».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Саюстов — 3 (Миловзоров), 21:40 — 1:0. Пелтола — 2 (бол., Пуустинен), 23:03 — 2:0. Руохомаа — 5 (бол.), 38:31 — 3:0. Макеев — 5 (бол., Семин), 39:59 — 3:1. Комаров — 1 (Чесалин), 54:06 — 4:1Вратари: Сятери — Ежов (Кочетков, 30:15, 56:20 — 56:25)Штраф: 10 — 29Броски: 32 (11+17+4) — 30 (9+12+9)