«Сибирь» на своем льду победила «Витязь»

Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла подольский «Витязь» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

В составе победителей отличились Дмитрий Саюстов (21:40), Юкка Пельтола (23:03), Микаэль Руохамаа (38:31) и Виктор Комаров (54:06).

Единственную шайбу «Витязя» забросил Алексей Макеев (39:59).

«Сибирь» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место на «Востоке». «Витязь» с 30 баллами располагается на 3-й строчке на «Западе».

В следующей игре подопечные Николая Заварухина сыграют с «Металлургом», а подмосковная команда отправится к «Салавату Юлаеву».