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    «Сибирь» на своем льду победила «Витязь»

    Хоккей КХЛ Витязь Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла подольский «Витязь» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

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    В составе победителей отличились Дмитрий Саюстов (21:40), Юкка Пельтола (23:03), Микаэль Руохамаа (38:31) и Виктор Комаров (54:06).

    Единственную шайбу «Витязя» забросил Алексей Макеев (39:59).

    «Сибирь» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место на «Востоке». «Витязь» с 30 баллами располагается на 3-й строчке на «Западе».

    В следующей игре подопечные Николая Заварухина сыграют с «Металлургом», а подмосковная команда отправится к «Салавату Юлаеву».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Саюстов — 3 (Миловзоров), 21:40 — 1:0. Пелтола — 2 (бол., Пуустинен), 23:03 — 2:0. Руохомаа — 5 (бол.), 38:31 — 3:0. Макеев — 5 (бол., Семин), 39:59 — 3:1. Комаров — 1 (Чесалин), 54:06 — 4:1Вратари: Сятери — Ежов (Кочетков, 30:15, 56:20 — 56:25)Штраф: 10 — 29Броски: 32 (11+17+4) — 30 (9+12+9)
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