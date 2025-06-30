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    Сборная Афганистана готова сыграть с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Пресс-секретарь Федерации футбола Афганистана Мустафа Хашими отметил, что сборная Афганистана могла бы сыграть с командой России.

    Тренер сборной России Валерий Карпин
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    Тренер сборной России Валерий Карпин

    «Мы в курсе, что наша делегация недавно была в России и представители министерства спорта Афганистана общались с российским министром спорта. Возможность сыграть товарищеский матч сборных Афганистана и России была бы отличной идеей!

    Мы тепло относимся к вашей стране, а жена главного тренера нашей национальной команды Винченцо Алберто Аннезе — русская.

    Что касается организации товарищеского матча, наша команда готова сыграть, но этот вопрос нужно обсудить главам наших федераций — выбрать дату и место матча. Также нужно обсудить это с главным тренером нашей сборной, после чего будет принято решение. Если Россия ищет соперника и готова сыграть со сборной Афганистана, мы рассмотрим это предложение», — сказал Хашими Sport24.

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