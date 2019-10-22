«Спартак» взял верх над «Йокеритом» в Финляндии

Фрагмент матча
globallookpress.com
В составе победителей отличились Ансель Галимов (38:24), Артем Федоров (43:56) и Анатолий Никонцев (58:36).
За хозяев шайбы забросили Петер Регин (14:19) и Марко Анттила (59:03).
«Спартак» обогнал «Йокерит» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи — шестые, финны — седьмые.
В следующем матче команда Боба Хартли сыграет с «Куньлунем», а уфимский клуб примет на своей площадке «Витязь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Регин — 4 (бол., Мяеналанен, Контиола), 14:19 — 1:0. Галимов — 3 (Шабловский), 38:24 — 1:1. Федоров — 5 (Кутейкин, Зубов), 43:56 — 1:2. Никонцев — 3 (п.в.), 58:36 — 1:3. Регин — 5, 59:02 — 2:3Вратари: Калниньш (58:18 — 58:36, 58:52 — 59:02, 59:16) — ГудачекБроски: 27 (5+15+7) — 28 (7+9+12)Штраф: 12 — 18