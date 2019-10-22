ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо ТорресМир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?
  • 20:52
    • Алексей Миранчук — в стартовом составе «Локо» на матч с «Ювентусом»
  • 21:22
    • «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда» огласили составы
  • 21:12
    • Бензема и Азар сыграют в атаке «Реала» против «Галатасарая»
  • 21:01
    • Силва и Сильва — в запасе «МанСити» на игру с «Аталантой»
  • 20:17
    • «Авангард» по буллитам обыграл «Салават»
    Все новости спорта

    «Спартак» взял верх над «Йокеритом» в Финляндии

    Хоккей КХЛ Йокерит Спартак Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Спартаку» — 2:3 (1:0, 0:1, 0:2).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Ансель Галимов (38:24), Артем Федоров (43:56) и Анатолий Никонцев (58:36).

    За хозяев шайбы забросили Петер Регин (14:19) и Марко Анттила (59:03).

    «Спартак» обогнал «Йокерит» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи — шестые, финны — седьмые.

    В следующем матче команда Боба Хартли сыграет с «Куньлунем», а уфимский клуб примет на своей площадке «Витязь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Регин — 4 (бол., Мяеналанен, Контиола), 14:19 — 1:0. Галимов — 3 (Шабловский), 38:24 — 1:1. Федоров — 5 (Кутейкин, Зубов), 43:56 — 1:2. Никонцев — 3 (п.в.), 58:36 — 1:3. Регин — 5, 59:02 — 2:3Вратари: Калниньш (58:18 — 58:36, 58:52 — 59:02, 59:16) — ГудачекБроски: 27 (5+15+7) — 28 (7+9+12)Штраф: 12 — 18
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • Вчера в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс»
  • 1.58
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Локомотив» избежать поражения в Турине?
  • «Ювентус» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Воспользуются ли сербы кризисом «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Игра в Стамбуле порадует зрителей результативностью
  • «Галатасарай» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги 00:170
  • 15:53
    • Известна заявка «Ювентуса» на матч с «Локомотивом»
  • 15:44
    • Обладатель «Золотого мяча» назвал претендентов на награду в этом году
  • 15:02
    • Венгер: Роналду мог бы изменить историю «Арсенала»
    Адам Лаллана Футбол Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»«Красные» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре английской Премьер-лиги Вчера в 14:560
  • Экспресс дня

  • Добудет ли «Зенит» приемлемый результат в Германии?
  • 3.30
    •
  • 21:33
    • Экс-игрок сборной Италии возглавил «Дженоа»
  • 21:30
    • Конте: Называть матч с «Боруссией» финалом — это немного чересчур
  • 21:21
    • Левандовски сыграет в атаке «Баварии» во встрече с «Олимпиакосом»
    «Динамо» — «Краснодар» Футбол Победила дружба. Новиков успешно дебютировал в «Динамо» перед юбилеем ЯшинаРеакция спортивных СМИ на ничью «Динамо» и «Краснодара» Вчера в 02:110
  • 13:39
    • Андрей Рублев: Моя цель — самосовершенствование
  • 13:15
    • «Барса» и «Реал» определят дату «эль-класико» до вечера
  • 10:23
    • «Барселона» и «Атлетико» разрешили конфликт по делу Гризманна
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие