НХЛ. Два очков Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения, «Эдмонтон» проиграл впервые в сезоне

«Баффало» — «Даллас» 4:0

«Баффало» на своем льду обыграл «Даллас» со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

В составе «Сэйбрз» отличились нападающие Маркус Йоханссон, Джефф Скиннер, Сэм Рейнхарт и Виктор Олофссон.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов не отметился результативными действиями в этой встрече при показателе полезности «-2».

«Баффало» с 11 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» — 13-е место и три балла (Западная конференция).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Даллас» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: Улофссон — 5 (бол., Далин, Айкел), 26:27 — 1:0. Райнхарт — 3 (Улофссон, Айкел), 37:56 — 2:0. Скиннер — 4 (Соботка, Йокихарью), 44:20 — 3:0. М. Юханссон — 3 (Маккейб, Ристолайнен), 46:02 — 4:0Вратари: Хаттон — БишопШтраф: 4-4Броски: 22 (6+13+3) — 25 (5+8+12)

«Баффало» — «Даллас» 4:0

«Вашингтон» — «Колорадо» 3:6

«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в домашнем матче — 3:6 (0:4, 2:0, 1:2).

Капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счет гол и результативную передачу, Евгений Кузнецов оформил ассистентский дубль, а Дмитрий Орлов набрал 1 (0+1) очко. В составе «Эвеланш» гол забил Никита Задоров.

«Вашингтон» проиграл в четвертый раз на старте сезона. «Колорадо» продлил свою победную серию до пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Колорадо» — 3:6 (0:4, 2:0, 1:2) Голы: Джонсон — 1 (Кадри, Бураковски), 3:42 — 0:1. Задоров — 1 (Рантанен, Маккиннон), 6:00 — 0:2. Кадри — 2 (Донской, Макар), 7:54 — 0:3. Рантанен — 4 (бол., Ландескуг, Кадри), 9:25 — 0:4. Эллер — 2 (Овечкин), 26:56 — 1:4. Оши — 4 (Орлов, Кузнецов), 35:28 — 2:4. Нието — 1 (Жост), 44:24 — 2:5. Овечкин — 5 (бол., Кузнецов, Карлсон), 57:39 — 3:5. Маккиннон — 2 (п.в., Рантанен, Ландескуг), 59:20 — 3:6Вратари: Холтби (Самсонов, 7:54, 55:52 — 57:39, 57:49 — 59:20) — ГрубауэрШтраф: 25-11Броски: 32 (4+16+12) — 25 (10+7+8)

«Вашингтон» — «Колорадо» 3:6

«Чикаго» — «Эдмонтон» 3:1

«Чикаго» в домашнем матче обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей по голу забили Патрик Кейн, Александер Нюландер и Брэндон Саад. У проигравших шайба на счету Джеймса Нила.

«Эдмонтон» потерпел поражение в сезоне, с 10 очками «нефтяники» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Чикаго» — первая победа и 13-я позиция с 3 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Эдмонтон» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Кейн — 2 (Стром), 24:11 — 1:0. Нюландер — 2 (Карпентер), 46:20 — 2:0. Нил — 8 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 57:49 — 2:1. Саад — 2 (п.в., Кемпф, Тэйвз), 59:27 — 3:1Вратари: Кроуфорд — Смит (57:33 — 57:49, 58:26 — 59:27)Штраф: 8-8Броски: 35 (10+17+8) — 28 (12+6+10)