НХЛ. Два очков Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения, «Эдмонтон» проиграл впервые в сезоне

«Баффало» — «Даллас» 4:0
«Баффало» на своем льду обыграл «Даллас» со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
В составе «Сэйбрз» отличились нападающие Маркус Йоханссон, Джефф Скиннер, Сэм Рейнхарт и Виктор Олофссон.
Российский форвард «Старз» Александр Радулов не отметился результативными действиями в этой встрече при показателе полезности «-2».
«Баффало» с 11 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» — 13-е место и три балла (Западная конференция).
«Вашингтон» — «Колорадо» 3:6
«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в домашнем матче — 3:6 (0:4, 2:0, 1:2).
Капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счет гол и результативную передачу, Евгений Кузнецов оформил ассистентский дубль, а Дмитрий Орлов набрал 1 (0+1) очко. В составе «Эвеланш» гол забил Никита Задоров.
«Вашингтон» проиграл в четвертый раз на старте сезона. «Колорадо» продлил свою победную серию до пяти матчей.
«Чикаго» — «Эдмонтон» 3:1
«Чикаго» в домашнем матче обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
В составе победителей по голу забили Патрик Кейн, Александер Нюландер и Брэндон Саад. У проигравших шайба на счету Джеймса Нила.
«Эдмонтон» потерпел поражение в сезоне, с 10 очками «нефтяники» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Чикаго» — первая победа и 13-я позиция с 3 баллами.