НХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» Ковальчука

«Виннипег» — «Питтсбург» 2:7
Хоккеисты «Виннипег Джетс» на домашней арене уступили «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:7 (1:1, 1:3, 0:3).
В составе «пингвинов» по дублю оформили Зак Астон-Риз (5 и 55 минуты), Джейк Генцел (28 и 52) и Сэм Лафферти (29 и 50), еще одну шайбу забросил Доминик Симон (37).
У проигравших отличились Матье Перро (2) и Марк Шайфли (31).
Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отдал результативную передачу.
«Виннипег» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» — четвертый на Востоке (8 очков).
«Лос-Анджелес» — «Вегас» 2:5
«Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата проиграл «Вегасу» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «золотых рыцарей» Пол Штястны, набравший 4 (2+2) очка. У его одноклубника Валентина Зыкова показатель полезности «-1» и силовой прием.
На счету российского форварда «королей» Ильи Ковальчука «-2» и бросок в створ.
«Лос-Анджелес» занимает десятое место в Западной конференции (4 очка), а «Вегас» — четвертое (8 очков).
«Сан-Хосе» — «Калгари» 3:1
«Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари Флэймз» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).
В составе победителей по 2 очка набрали Логан Кутюр (0+2) и Томаш Хертл (1+1).
У проигравших единственный точный бросок нанес Элиас Линдхольм.
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает 11-е место (4 очка), а «Калгари» — восьмое (5 очков). 0