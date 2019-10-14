НХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» Ковальчука

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«Виннипег» — «Питтсбург» 2:7

Хоккеисты «Виннипег Джетс» на домашней арене уступили «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:7 (1:1, 1:3, 0:3).

В составе «пингвинов» по дублю оформили Зак Астон-Риз (5 и 55 минуты), Джейк Генцел (28 и 52) и Сэм Лафферти (29 и 50), еще одну шайбу забросил Доминик Симон (37).

У проигравших отличились Матье Перро (2) и Марк Шайфли (31).

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отдал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Питтсбург» — 2:7 (1:1, 1:3, 0:3) Голы: Перро — 2 (Рословик, Куликов), 1:47 — 1:0. Астон-Ризе — 1 (Блюгерс, Танев), 4:09 — 1:1. Гюнтцель — 3 (бол., Дюмулин, Петтерссон), 27:50 — 1:2. Лафферти — 2 (Бландизи, Летанг), 28:31 — 1:3. Шайфли — 3 (бол., Лайне, Моррисси), 30:00 — 2:3. Симон — 1 (Кросби, Петтерссон), 36:28 — 2:4. Лафферти — 3 (Астон-Ризе, Шульц), 49:13 — 2:5. Гюнтцель — 4 (Летанг, Кросби), 51:40 — 2:6. Астон-Ризе — 2 (мен.), 54:46 — 2:7Вратари: Броссуа — ДжерриШтраф: 4 — 12Броски: 29 (9+10+10) — 28 (9+10+9)

«Виннипег» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» — четвертый на Востоке (8 очков).

«Виннипег» — «Питтсбург» 2:7

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 2:5

«Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата проиграл «Вегасу» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «золотых рыцарей» Пол Штястны, набравший 4 (2+2) очка. У его одноклубника Валентина Зыкова показатель полезности «-1» и силовой прием.

На счету российского форварда «королей» Ильи Ковальчука «-2» и бросок в створ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) Голы: Смит — 4 (Карлссон), 5:42 — 0:1. Пачоретти — 2 (бол., Теодор, Штястны), 6:59 — 0:2. Вагнер — 1 (Уокер, Кемпе), 7:49 — 1:2. Штястны — 2 (бол., Пачоретти, Теодор), 34:51 — 1:3. Штястны — 3 (бол., Маршессо, Хэйг), 37:00 — 1:4. Браун — 3 (Копитар, Иафалло), 44:24 — 2:4. Стоун — 4 (Штястны, Пачоретти), 44:41 — 2:5Вратари: Куик — ФлериШтраф: 6 — 6Броски: 38 (16+8+14) — 36 (7+23+6)

«Лос-Анджелес» занимает десятое место в Западной конференции (4 очка), а «Вегас» — четвертое (8 очков).

«Сан-Хосе» — «Калгари» 3:1

«Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари Флэймз» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

В составе победителей по 2 очка набрали Логан Кутюр (0+2) и Томаш Хертл (1+1).

У проигравших единственный точный бросок нанес Элиас Линдхольм.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Калгари» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Голы: Майер — 1 (Кутюр, Марло), 3:04 — 1:0. Лабанк — 2 (Хертл, Э. Карлссон), 10:13 — 2:0. Линдхольм — 3 (Броди), 26:43 — 2:1. Хертл — 1 (мен., Кутюр), 38:08 — 3:1Вратари: Джонс — Тэлбот (57:03)Штраф: 8 — 4Броски: 20 (6+11+3) — 33 (11+11+11)

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает 11-е место (4 очка), а «Калгари» — восьмое (5 очков). 0