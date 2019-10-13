«Йокерит» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

Финскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу над уфимским— 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе хозяев забрасывали Микко Лехтонен (33:54) и Брайан О’Нилл (35:01). Решающий буллит реализовал все тот же Микко Лехтонен.

За гостей отличились Александр Кадейкин (14:12) и Петр Хохряков (35:41).

«Шуты» увеличили серию побед до шести матчей. Последний раз финская команда уступала в КХЛ 25 сентября ЦСКА (1:5).

Уфимцы с 20-ю очками занимают пятое место Восточной конференции. «Йокерит» с 19-ю — расположился на шестой строчке Запада.

В следующей игре команда Николая Цулыгина отправится на выезд в Подольск, а финны в гостях встретятся с «Ак Барсом».

