«Йокерит» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

В составе хозяев забрасывали Микко Лехтонен (33:54) и Брайан О’Нилл (35:01). Решающий буллит реализовал все тот же Микко Лехтонен.
За гостей отличились Александр Кадейкин (14:12) и Петр Хохряков (35:41).
«Шуты» увеличили серию побед до шести матчей. Последний раз финская команда уступала в КХЛ 25 сентября ЦСКА (1:5).
Уфимцы с 20-ю очками занимают пятое место Восточной конференции. «Йокерит» с 19-ю — расположился на шестой строчке Запада.
В следующей игре команда Николая Цулыгина отправится на выезд в Подольск, а финны в гостях встретятся с «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кадейкин — 1 (Кугрышев), 14:12 — 0:1. Лехтонен — 5 (О`Нилл, Леписто), 33:54 — 1:1. О`Нилл — 4 (бол., Контиола, Мяеналанен), 35:01 — 2:1. Хохряков — 2 (Умарк, Ларсен), 35:41 — 2:2Победный буллит: ЛехтоненВратари: Калниньш — Метсола (Кареев, 65:00)Броски: 24 (6+10+6+2) — 24 (8+7+8+1)Штраф: 8 — 4