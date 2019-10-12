Свечников — лидер НХЛ по показателю полезности

в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграласо счетом 5:2.

Одним из лучших игроков на льду стал форвард «ураганов» Андрей Свечников. Российский хоккеист забил гол и отдал результативную передачузаработав показатель полезности «+2».

Суммарный показатель полезности Свечникова по сезону составляет «+7» — это лучший результат в лиге. У Патрика Лайне («Виннипег»), Мики Зибанежада («Рейнджерс»), Дилана Ларкина («Детройт»), Джордана Стаала («Каролина»), Маттиаса Экхольма и Райана Эллиса (оба — «Нэшвилл») — по «+6».

В текущем сезоне на счету Свечникова 8 (1+7) очков. Он был выбран «Каролиной» на драфте прошлого года под общим вторым номером. 0