НХЛ. Три очка Ковальчука, гол и передача Радулова, шайбы Дадонова и Кузнецова

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» 2:5
«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду проиграл «Эдмонтону» со счетом 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).
Главным героем встречи стал форвард «нефтяников» Джеймс Нил, оформивший покер. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов пропустил четыре шайбы.
«Ойлерз» одержал третью победу победу в трех встречах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Голы: Бовилье — 2 (мен., Комаров), 14:14 — 1:0. Нил — 3, 17:53 — 1:1. Нил — 4 (бол., Макдэвид, Нерс), 19:29 — 1:2. Нил — 5 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 26:31 — 1:3. Кассиан — 3 (Драйзайтль, Макдэвид), 28:46 — 1:4. Нил — 6 (Юрчо, Клефбом), 46:51 — 1:5. Мартин — 1 (Добсон, Сизикас), 53:32 — 2:5Вратари: Варламов (Грайсс, 28:46) — КоскиненШтраф: 10-4Броски: 27 (6+11+10) — 27 (13+11+3)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» 2:5
«Питтсбург» — «Виннипег» 1:4
«Питтсбург» на своем льду уступил «Виннипегу» — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0). Форварды «Джетс» Патрик Лайне и Марк Шайфли отдали по три результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Виннипег» — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Голы: Кросби — 1 (Гюнтцель, Летанг), 0:32 — 1:0. Хейнола — 1 (Шайфли, Лайне), 5:48 — 1:1. Элерс — 1, 9:55 — 1:2. Пулман — 1 (Лайне, Шайфли), 20:54 — 1:3. Пионк — 2 (Лайне, Шайфли), 31:31 — 1:4Вратари: Мюррей — ХеллебайкШтраф: 0-4Броски: 38 (10+14+14) — 22 (8+12+2)
«Питтсбург» — «Виннипег» 1:4
«Флорида» — «Каролина» 3:6
«Каролина» обыграла «Флориду» в выездном матче со счетом 6:3 (4:0, 1:1, 1:2).
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.
В составе «Пантерз» шайбу забросил россиянин Евгений Дадонов. Российский вратарь Сергей Бобровский сыграл 20 минут и отразил 10 из 14 бросков по своим воротам.
«Каролина» одержала четвертую победу подряд на старте сезона.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Каролина» — 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)
Голы: Стаал — 1 (Макгинн, Гардинер), 6:48 — 0:1. Терявяйнен — 1 (Флери, Нидеррайтер), 11:04 — 0:2. Хэмилтон — 2 (Свечников, Стаал), 15:37 — 0:3. Дзингел — 1 (бол., Терявяйнен, Свечников), 18:14 — 0:4. Дзингел — 2 (Нечас, Флери), 21:31 — 0:5. Уигар — 1 (Хоффман, Барков), 23:51 — 1:5. Яндл — 1 (бол., Хоффман, Коннолли), 49:34 — 2:5. Дадонов — 1 (бол., Юбердо, Барков), 55:52 — 3:5. Ахо — 1 (п.в., Славин), 58:41 — 3:6Вратари: Бобровский (Монтембо, 20:00, 55:35 — 55:52, 56:51 — 58:41) — РаймерШтраф: 10-16Броски: 50 (10+22+18) — 35 (14+16+5)
«Флорида» — «Каролина» 3:6
«Вашингтон» — «Даллас» 3:4 ОТ
«Вашингтон» дома в овертайме уступил «Далласу» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).
В составе хозяев гол забил Евгений Кузнецов. Это первый матч российского хоккеиста в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, форвард пропустил первые три встречи из-за дисквалификации.
Капитан столичного клуба Александр Овечкин записал на свое имя результативную передачу. Нападающий «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу и сделал результативную передачу в решающем голе матча. Форвард набрал первые очки в сезоне.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Даллас» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Кузнецов — 1 (Зигенталер), 4:49 — 1:0. Хинтс — 4 (Олексяк), 21:59 — 1:1. Карлсон — 1 (Овечкин, Бэкстрем), 35:55 — 2:1. Радулов — 1 (Линделл, Бенн), 47:53 — 2:2. Каамано — 1 (Кольяно, Сегин), 52:03 — 2:3. Бэкстрем — 1 (Уилсон, Карлсон), 59:29 — 3:3. Сегин — 2 (Радулов), 60:43 — 3:4Вратари: Холтби — Бишоп (58:32 — 59:29)Штраф: 8-10Броски: 32 (14+13+5+0) — 26 (5+6+12+3)
«Вашингтон» — «Даллас» 3:4 ОТ
«Детройт» — «Анахайм» 1:3
«Анахайм» на выезде обыграл «Детройт» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). «Дакс» добыли третью победу кряду на старте сезона, «Ред Уингз» потерпели первое поражение в трех матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Анахайм» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Гронек — 1 (Атанасиу, Ларкин), 39:55 — 1:0. Ракелль — 1 (Линдхольм, Сильверберг), 44:52 — 1:1. Ритчи — 1 (Грант, Гюле), 49:10 — 1:2. Сильверберг — 1 (Шор, Гецлаф), 49:57 — 1:3Вратари: Ховард (39:43 — 39:55, 57:06) — ГибсонШтраф: 6-4Броски: 32 (11+11+10) — 29 (7+9+13)
«Детройт» — «Анахайм» 1:3
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 5:2
«Нэшвилл» дома обыграл «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).
В составе победителей дубль оформил Роман Йоси. У проигравших 2 (1+1) очка заработал защитник Брент Бернс.
Это четвертое подряд поражение «акул» на старте сезона, «хищники» выиграли вторую встречу из трех.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Йоси — 1 (Сиссонс, Эллис), 6:16 — 1:0. Йоси — 2 (бол.), 30:25 — 2:0. Кейн — 1 (бол., Кутюр, Бернс), 35:12 — 2:1. Террис — 1 (Гримальди), 42:51 — 3:1. Форсберг — 3 (Дюшен, Гранлунд), 47:24 — 4:1. Бернс — 1 (Бергманн, Гэмбрелл), 55:37 — 4:2. Фаббро — 1 (п.в., Джохансен), 58:19 — 5:2Вратари: Ринне — Джонс (56:55 — 58:19)Штраф: 11-15Броски: 25 (9+7+9) — 35 (7+18+10)
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 5:2
«Калгари» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ
«Лос-Анджелес» в овертайме на выезде выиграл у «Калгари» со счетом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).
В составе победителей три очка набрал российский форвард Илья Ковальчук — на его счету гол и две результативные передачи.
«Кингз» добыли первую победу в новом сезоне. «Флэймз» потерпели второе поражение в трех играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Тоффоли — 1 (Ковальчук, Даути), 2:53 — 0:1. Уокер — 1 (Лизотт, Тоффоли), 17:26 — 0:2. Ковальчук — 1 (Кемпе, Даути), 23:46 — 0:3. Ткачак — 1, 30:51 — 1:3. Хэнифин — 1 (Ткачак, Броди), 33:33 — 2:3. Ткачак — 2 (Андерссон, Годро), 58:56 — 3:3. Даути — 2 (бол., Копитар, Ковальчук), 60:50 — 3:4Вратари: Риттих (58:18 — 58:56) — КэмпбеллШтраф: 9-9Броски: 29 (3+12+14+0) — 40 (20+10+8+2)
«Вегас» — «Бостон» 3:4
«Бостон» на выезде выиграл у «Вегаса» со счетом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1). Это третья победа «Брюинз» в трех встречах на старте сезона.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Бостон» — 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
Голы: Стоун — 2 (бол., Пачоретти, Гласс), 6:36 — 1:0. Смит — 3 (Маршессо, Карлссон), 8:20 — 2:0. Пастрняк — 1 (Маршан, Бержерон), 11:21 — 2:1. Маршан — 2 (бол., Пастрняк, Краг), 18:58 — 2:2. Маршан — 3 (Пастрняк), 20:33 — 2:3. Краг — 1 (Карло, Керали), 22:27 — 2:4. Пачоретти — 1 (бол., Теодор, Стоун), 54:42 — 3:4Вратари: Флери (58:19) — РаскШтраф: 6-6Броски: 34 (12+15+7) — 35 (11+13+11)