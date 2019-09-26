«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби

Фрагмент матча
ХК «Адмирал»
На 11-й минуте Ондржей Витасек вывел «Амур» вперед. Второй период остался за «Адмиралом»: на 23-й минуте Василий Стрельцов счет сравнял, а на 38-й Шон Лалонд вывел гостей вперед.
Команды уже встречались в этом сезоне в Хабаровске. 24 сентября хозяева победили со счетом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте основного времени. Для приморцев эта победа стал пятой в нынешнем сезоне, а «тигры» проиграли в 10-й раз в 11 матчах.
«Амур» с пятью очками занимает 12-е место на Востоке. У «Адмирала» 10 очков и восьмое место.
Следующим соперником дальневосточных коллективов станет «Сибирь», с которой «Амур» встретится 28 сентября, «Адмирал» — 30 сентября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Витасек — 1 (бол., Г. Зогорна, Файзуллин), 10:51 — 1:0. В. Стрельцов — 2 (Островский, Ломако), 22:36 — 1:1. Лалонд — 1 (бол., Альмквист, Вихарев), 37:21 — 1:2Вратари: Лангхамер (58:18) — ОлкинуораШтраф: 12-12Броски: 27 (12+7+8) — 28 (11+11+6)