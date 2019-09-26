«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

На 11-й минуте Ондржей Витасек вывел «Амур» вперед. Второй период остался за «Адмиралом»: на 23-й минуте Василий Стрельцов счет сравнял, а на 38-й Шон Лалонд вывел гостей вперед.

Команды уже встречались в этом сезоне в Хабаровске. 24 сентября хозяева победили со счетом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте основного времени. Для приморцев эта победа стал пятой в нынешнем сезоне, а «тигры» проиграли в 10-й раз в 11 матчах.

«Амур» с пятью очками занимает 12-е место на Востоке. У «Адмирала» 10 очков и восьмое место.

Следующим соперником дальневосточных коллективов станет «Сибирь», с которой «Амур» встретится 28 сентября, «Адмирал» — 30 сентября.