«Витязь» обыграл СКА в Петербурге

СКА — «Витязь»
СКА
В составе победителей отличились Александр Семин (16:28), Павел Чернов (30:15), Евгений Монс (44:49) и Алексей Макеев (58:09).
За армейцев дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий (21:27 и 52:35).
«Витязь» одержал седьмую победу подряд — подольчане проиграли только в одном матче из девяти и лидируют на Западе КХЛ.
Второе место у СКА — у петербуржцев на четыре очка меньше.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Семин — 5 (бол., Лаюнен, Аалтонен), 16:28 — 0:1. Кагарлицкий — 2 (Бывальцев, Земченок), 21:27 — 1:1. Чернов — 2 (бол., Лаюнен, Аалтонен), 30:15 — 1:2. Монс — 2, 44:49 — 1:3. Барабанов — 1 (бол., Кагарлицкий, Зуб), 52:35 — 2:3. Макеев — 3 (п.в., Семин, Аалтонен), 57:56 — 2:4Вратари: Кочетков (Мельничук, 44:49, 57:48 — 57:56) — ЕжовБроски: 51 (14+24+13) — 23 (3+11+9)Штраф: 10 — 14