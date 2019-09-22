«Витязь» обыграл СКА в Петербурге

Питерскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил подольскому— 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

В составе победителей отличились Александр Семин (16:28), Павел Чернов (30:15), Евгений Монс (44:49) и Алексей Макеев (58:09).

За армейцев дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий (21:27 и 52:35).

«Витязь» одержал седьмую победу подряд — подольчане проиграли только в одном матче из девяти и лидируют на Западе КХЛ.

Второе место у СКА — у петербуржцев на четыре очка меньше.