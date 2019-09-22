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    Дубль Войнова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»

    КХЛ Авангард Куньлунь Ред Стар
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» одержал домашнюю победу над «Куньлунем» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

    «Авангард»
    «Авангард»

    По три очка в составе победителей набрали Вячеслав Войнов (2+1) и Сергей Шумаков (1+2). Еще по шайбе забросили Тейлор Бек и Евгений Грачёв.

    Одну из шайб у проигравших забросил сын Криса Челиоса — Джейк, вторая на счету Спенсера Фу.

    «Авангард» с шестью победами в девяти матчах лидирует на Востоке КХЛ. «Куньлунь» с двумя победами — десятый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Войнов — 3, 8:17 — 1:0. Фу — 2 (Йип), 13:45 — 1:1. Бек — 3 (бол., Войнов, Шумаков), 22:09 — 2:1. Грачев — 3 (Покка, Шумаков), 36:50 — 3:1. Войнов — 4 (бол., Клинкхаммер, Андригетто), 41:30 — 4:1. Шумаков — 3 (Грачев, Клинкхаммер), 57:10 — 5:1. Челиос — 1 (бол., Крэкнелл, Фрэм), 59:27 — 5:2Вратари: Судницин — ГрубецБроски: 28 (5+13+10) — 29 (12+7+10)Штраф: 8 — 16
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