Дубль Войнова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»

В матче регулярного чемпионата КХЛодержал домашнюю победу над— 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

По три очка в составе победителей набрали Вячеслав Войнов (2+1) и Сергей Шумаков (1+2). Еще по шайбе забросили Тейлор Бек и Евгений Грачёв.

Одну из шайб у проигравших забросил сын Криса Челиоса — Джейк, вторая на счету Спенсера Фу.

«Авангард» с шестью победами в девяти матчах лидирует на Востоке КХЛ. «Куньлунь» с двумя победами — десятый.