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    «Сочи» взял верх над «Торпедо»

    КХЛ Сочи Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» — 5:4.

    «Сочи»
    «Сочи»

    Победную шайбу за 96 секунд до конца забросил Артем Томилин.

    Таким образом, «Сочи» удалось прервать победную серию «Торпедо» из четырех матчей подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)
    Голы: Крикунов — 1 (бол., Бертильссон, Росен), 9:32 — 1:0. Точицкий — 3 (Ю. Александров, Алтыбармакян), 23:23 — 2:0. Стремвалль — 2 (Погоришный, Крикунов), 27:32 — 3:0. Погоришный — 1 (бол., Петров, Томилин), 33:01 — 4:0. Варнаков — 2 (Жафяров, Геноуэй), 33:42 — 4:1. Белевич — 2 (Аляев, Геноуэй), 41:26 — 4:2. Жафяров — 5 (Шредер), 42:33 — 4:3. Варнаков — 3 (Аляев, Орлов), 56:23 — 4:4. Томилин — 1 (Мосалев, Капустин), 58:24 — 5:4Вратари: Шикин — Линдбек (58:53)Броски: 29 (13+11+5) — 26 (8+10+8)Штраф: 4 — 6
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