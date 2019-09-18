«Локомотив» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

Рижскоепотерпело домашнее поражение от ярославского(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе российского клуба по шайбе забросили Рушан Рафиков, Стефан Да Коста и Никита Черепанов.

За «Динамо» отличились Давид Улльстрем и Брэндон Макмиллан.

«Локомотив» одержал третью победу в сезоне и пробился в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков. Рижане — 10-е с таким же количеством баллов.

20 сентября «Локо» сыграет против «Витязя», а «Динамо» днем позже встретится с одноклубниками из Минска.