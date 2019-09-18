ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданКризис «Реала». Зидан вновь страдает в Мадриде
  • 21:46
    • «Олимпиакос» и «Тоттенхэм» победителя не определили
  • 21:16
    • Зинченко попал в стартовый состав «МанСити» на матч с «Шахтером»
  • 21:14
    • Роналду и Игуаин — в атаке «Юве» на матч с «Атлетико»
  • 21:08
    • Азар, Бэйл и Бензема сыграют в атаке «Реала» против ПСЖ
  • 21:04
    • Мариу и Смолов сыграют против «Байера» с первых минут
    Все новости спорта

    «Локомотив» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

    КХЛ Динамо Рига Локомотив
    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от ярославского «Локомотива» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!

    В составе российского клуба по шайбе забросили Рушан Рафиков, Стефан Да Коста и Никита Черепанов.

    За «Динамо» отличились Давид Улльстрем и Брэндон Макмиллан.

    «Локомотив» одержал третью победу в сезоне и пробился в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков. Рижане — 10-е с таким же количеством баллов.

    20 сентября «Локо» сыграет против «Витязя», а «Динамо» днем позже встретится с одноклубниками из Минска.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Улльстрем — 2 (Редлихс, Макмиллан), 5:33 — 1:0. Рафиков — 2 (Кудрявцев, Свитов), 16:54 — 1:1. Да Коста — 2 (бол., Ландер), 36:31 — 1:2. Макмиллан — 4 (бол., Дарзиньш), 39:59 — 2:2. Черепанов — 1 (Иванов, Каюмов), 42:20 — 2:3Вратари: Гудлевскис (58:10 — 58:37, 59:20) — ЛазушинБроски: 27 (13+8+6) — 25 (8+8+9)Штраф: 18 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» Мг — «Спартак»
  • 1.59
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Локомотив» свою еврокампанию на позитивной ноте?
  • «Байер» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Как сыграют команды в Париже с кучей кадровых потерь?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • На «Ванда Метрополитано» не будет голевой феерии
  • «Атлетико» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе 02:070
  • 17:29
    • Тухель: Фанаты злятся на Неймара
  • 17:13
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в Юношеской лиге УЕФА
  • 15:58
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
    Александр Кокорин и Павел Мамаев Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?СМИ — о будущем Кокорина и Мамаева 13:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локомотив» устоять в Леверкузене?
  • 3.37
    •
  • 22:11
    • «Локомотив» одержал волевую победу над рижским «Динамо»
  • 22:00
    • «Амур» потерпел восьмое поражение подряд
  • 21:49
    • «Галатасарай» разошелся миром с «Брюгге» в Лиге чемпионов
    Пеп Гвардиола Футбол «МанСити» сделал «Ливерпуль» сильнее. Теперь «горожане» могут пожалеть об этомЧемпионская гонка в Англии проходит по незапланированному сценарию Вчера в 20:430
  • 15:44
    • Нойер может завершить международную карьеру в следующем году
  • 15:13
    • Фернандо Риксен умер после продолжительной болезни
  • 12:13
    • «Локомотив» выбрал форму на матч с «Байером»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие