ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаАрхитекторы своего провала. «Арсенал» наступил на те же грабли
  • 17:06
    • Марсело пропустит игру с ПСЖ
  • 16:56
    • Соболев: Самара, прошу прощения за вчерашний матч
  • 16:43
    • Федун не одобрил отставку Кононова
  • 16:21
    • Месси примет участие в игре с дортмундской «Боруссией»
  • 14:20
    • СМИ: Глава Louis Vuitton хочет купить «Милан»
    Все новости спорта

    Экс-игрок сборной Швеции объявил о завершении карьеры

    Сборная Швеции Атлант Салават Юлаев ЦСКА КХЛ
    Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» и сборной Швеции Андреас Энгквист объявил о завершении карьеры.

    Андреас Энгквист
    Андреас Энгквист

    31-летний хоккеист, выступавший за «Юргорден» на протяжении двух последних сезонов, решил уйти из спорта из-за проблем со здоровьем.

    «Я все еще испытываю проблемы в повседневной жизни, поэтому не могу продолжить карьеру.

    Я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы играть в хоккей», — приводит слова форварда официальный сайт «Юргордена».

    В КХЛ Энгквист играл за «Атлант», ЦСКА и «Салават Юлаев». В общей сложности провел в лиге 230 матчей и набрал 141 результативное очко (61 гол + 80 передач). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Локомотив»
  • 1.63
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Локомотив» сыграют результативно
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Динамо» продолжит успешно играть против «Уфы»?
  • «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Удержится ли «Ростов» в группе лидеров?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию»Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании 00:020
  • 11:38
    • Сборная России проиграла команде Китая на Кубке мира
  • 10:37
    • ПСЖ сыграет против «Реала» без Мбаппе и Неймара
  • 08:31
    • Стали известны соперники сборной России на дебютном Кубке ATP
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:050
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ростов» догнать «Краснодар» и «Зенит»?
  • 3.00
    •
  • 14:48
    • Дом Умтити обокрали во время матча с «Валенсией»
  • 14:36
    • Экс-игрок сборной Швеции объявил о завершении карьеры
  • 14:08
    • Гвардиола благодарен игрокам за помощь в создании авторитета в Англии
    Ансу Фати снова стал героем «Барселоны» Футбол «Барселона»: смешанные чувства перед выездом в ДортмундРеакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 15:330
  • 08:15
    • Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Канзас-Сити»
  • 13:52
    • Стала известна дата боя Емельяненко с Кокляевым
  • 13:17
    • «Лудогорец» и ЦСКА рассудят боснийцы, «Базель» и «Краснодар» — финны
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие