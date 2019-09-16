Экс-игрок сборной Швеции объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» и сборной Швецииобъявил о завершении карьеры.

31-летний хоккеист, выступавший за «Юргорден» на протяжении двух последних сезонов, решил уйти из спорта из-за проблем со здоровьем.

«Я все еще испытываю проблемы в повседневной жизни, поэтому не могу продолжить карьеру.

Я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы играть в хоккей», — приводит слова форварда официальный сайт «Юргордена».

В КХЛ Энгквист играл за «Атлант», ЦСКА и «Салават Юлаев». В общей сложности провел в лиге 230 матчей и набрал 141 результативное очко (61 гол + 80 передач). 0