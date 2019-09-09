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    «Барыс» на выезде обыграл «Куньлунь»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Барыс
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду проиграл «Барысу» со счетом 2:3 (0:0, 2:2, 0:1).

    Хоккеисты «Барыса»
    Хоккеисты «Барыса»

    В составе китайского клуба отличились Итан Уэрек, Брэндон Ип. За казахов забили Даррен Диц, Адам Хелука, Никита Михайлис. Команды играли 8 сентября в Китае, «Куньлунь» победил со счетом 1:0.

    «Барыс» набрал 4 очка и догнал в таблице своего соперника. Команды делят 7-е и 8-е места в Восточной конференции КХЛ с одинаковым количеством очков и разницей забитых и пропущенных шайб.

    Свои следующие матчи «Куньлунь» проведет 14 и 15 сентября дома, команда дважды сыграет против «Трактора». «Барыс» 11 сентября в гостях встретится с «Амуром».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
    Голы: Дитц — 1 (бол., Найт), 23:24 — 0:1. Хелевка — 1 (бол., Старченко), 27:53 — 0:2. Йип — 1 (Вонг), 34:47 — 1:2. Уэрек — 2 (Челиос, Локхарт), 39:38 — 2:2. Михайлис — 1 (Маклюков), 47:08 — 2:3
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