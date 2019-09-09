«Барыс» на выезде обыграл «Куньлунь»

В рамках регулярного чемпионата КХЛна своем льду проигралсо счетом 2:3 (0:0, 2:2, 0:1).

В составе китайского клуба отличились Итан Уэрек, Брэндон Ип. За казахов забили Даррен Диц, Адам Хелука, Никита Михайлис. Команды играли 8 сентября в Китае, «Куньлунь» победил со счетом 1:0.

«Барыс» набрал 4 очка и догнал в таблице своего соперника. Команды делят 7-е и 8-е места в Восточной конференции КХЛ с одинаковым количеством очков и разницей забитых и пропущенных шайб.

Свои следующие матчи «Куньлунь» проведет 14 и 15 сентября дома, команда дважды сыграет против «Трактора». «Барыс» 11 сентября в гостях встретится с «Амуром».