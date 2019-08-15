Шайба Войнова принесла «Авангарду» победу над «Динамо»

Омскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в товарищеской встрече в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.

Символическое вбрасывание в матче произвел приглашенный гость, воспитанник бело-голубых — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Счет в матче открыли москвичи — на 8-й минуте отличился Юусо Хиетанен в большинстве.

«Ястребы» отыграли отставание благодаря точному броску Дениса Зернова на 39-й минуте, а на 45-й минуте победу омичам принес гол Вячеслава Войнова в неравных составах.