Шайба Войнова принесла «Авангарду» победу над «Динамо»

«Авангард»
«Авангард»
Символическое вбрасывание в матче произвел приглашенный гость, воспитанник бело-голубых — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Счет в матче открыли москвичи — на 8-й минуте отличился Юусо Хиетанен в большинстве.
«Ястребы» отыграли отставание благодаря точному броску Дениса Зернова на 39-й минуте, а на 45-й минуте победу омичам принес гол Вячеслава Войнова в неравных составах.
Товарищеский матч
«Авангард» (Омск) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хиетанен — 2 (бол., Петерссон, Шипачев), 7:43 — 0:1. Зернов — 2 (Широков), 38:52 — 1:1. Войнов — 1 (бол., Бек), 44:23 — 2:1Вратари: Бобков — Бочаров (59:38)Броски: 18 (4+5+9) — 22 (10+7+5)