Кучеров — самый ценный игрок минувшего сезона НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй»стал обладателем приза «Харт Трофи», вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Церемония вручения наград НХЛ состоялась в Лас-Вегасе. Помимо Кучерова на приз претендовали форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Кучеров — четвертый россиянин в истории НХЛ, победивший в этой номинации, после Сергея Федорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина.

В регулярном чемпионате-2018/19 Кучеров провел 82 матча за «Тампу» и набрал 128 (41+87) очков, завоевав также «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир.

Напомним, «Лайтнинг» стали победителями регулярного сезона, набрав 128 очков, но в первом раунде плей-офф уступили «Коламбусу» (0:4 в серии). 0