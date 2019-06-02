НХЛ. «Бостон» на выезде разгромил «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

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В третьем матче финальной серии Кубка Стэнлина выезде разгромилсо счетом 7:2 (3:0, 2:1, 2:1).

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Еще по голу за «Брюинз» забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри и Маркус Юханссон.

У «Блюз» отличились Колтон Парэйко и Иван Барбашев.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня.

НХЛ. Кубок Стэнли. Плей-офф. Финал. Третий матч «Сент-Луис» — «Бостон» — 2:7 (0:3, 1:2, 1:2). Голы: Бержерон — 9 (бол., Краг, Дебраск), 10:47 — 0:1. Койл — 8 (Юханссон, Хейнен), 17:40 — 0:2. Керали — 4 (Нордстрем), 19:50 — 0:3. Пастрняк — 8 (бол., Краг, Бержерон), 20:41 — 0:4. Барбашев — 3 (Сэнфорд, Стин), 31:05 — 1:4. Краг — 2 (бол., Маршан, Бержерон), 32:12 — 1:5. Парэйко — 2 (бол., О`Райлли, Бозак), 45:24 — 2:5. Аккьяри — 2 (п.в., Нордстрем, Койл), 58:12 — 2:6. Юханссон — 4 (бол., Краг, Клифтон), 58:35 — 2:7Вратари: Раск — Биннингтон (00:00 — 32:12), Аллен (32:12 — 54:30 , 55:38 — 56:00 , 58:12)Штраф: 14-16Броски: 29 (8+10+11) — 24 (12+8+4)