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    «Торонто» планирует обменять Зайцева

    Торонто Мэйпл Лифс НХЛ Трансферы
    Руководство «Торонто» задумалось об обмене российского защитника Никиты Зайцева.

    Никита Зайцев
    Никита Зайцев

    Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

    «Это будет нашей целью — попытаться найти для него новый старт. По его личным, приватным причинам. Я уже встречался с агентом Дэном Мильштейном, в подробности вдаваться не буду. Оставим это до переговоров.

    Не стоит говорить, что Зайцев на сто процентов покидает команду, особенно после неплохого сезона, который был у Никиты. Он играл в паре с Джейком Маззином, его игра приобрела новые краски.

    Его умение играть в меньшинстве, хороший бросок правым хватом — все это было причиной того, что ему предложили долгосрочный контракт. Зайцева подписали на семь лет, но я больше не хочу спекулировать на эту тему», — приводит слова Дубаса Toronto Sun.

    Действующий контракт Зайцева с «Торонто» действует еще пять лет. Его зарплата составляет 4,5 миллиона долларов. 0

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