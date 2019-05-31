«Торонто» планирует обменять Зайцева

Руководство «Торонто» задумалось об обмене российского защитника

Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

«Это будет нашей целью — попытаться найти для него новый старт. По его личным, приватным причинам. Я уже встречался с агентом Дэном Мильштейном, в подробности вдаваться не буду. Оставим это до переговоров.

Не стоит говорить, что Зайцев на сто процентов покидает команду, особенно после неплохого сезона, который был у Никиты. Он играл в паре с Джейком Маззином, его игра приобрела новые краски.

Его умение играть в меньшинстве, хороший бросок правым хватом — все это было причиной того, что ему предложили долгосрочный контракт. Зайцева подписали на семь лет, но я больше не хочу спекулировать на эту тему», — приводит слова Дубаса Toronto Sun.

Действующий контракт Зайцева с «Торонто» действует еще пять лет. Его зарплата составляет 4,5 миллиона долларов. 0