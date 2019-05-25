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    Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России проиграла команде Финляндии (0:1) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первые два периода прошли без заброшенных шайб, а на 51-й минуте финны выиграли борьбу в чужой зоне, Йокихарью приложился от синей линии, Марко Анттила подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в сетку.

    В финале чемпионата мира сборная Финляндии сыграет против победителя второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Чехии (20:15 мск).

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Финальная встреча состоится в воскресенье, 26 мая, и начнется в 21:15 по московскому времени.

    Сборная России в этот же день сыграет в матче за третье место (16:45 мск). Обе игры пройдут в Братиславе.

    Чемпионат мира-2019. 1/2 финала
    Россия — Финляндия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Анттила — 2 (Йокихарью, Кивиранта), 50:18 — 0:1Вратари: Василевский (58:02) — ЛанкиненБроски: 32 (11+11+10) — 29 (15+8+6)Штраф: 6 — 4
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