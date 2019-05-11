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    Великобритания проиграла Германии на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Германии
    Сборная Германии одержала победу над командой Великобритании (3:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Мориц Зайдер, Язин Элиц и Леон Драйзайтль.

    Единственную шайбу британцев забросил Майк Хэммонд.

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    Для британцев эта игра стала первой в элитном дивизионе после возвращения. Последний раз на чемпионате мира британцы играли в 1994 году.

    Напомним, в группе А выступают команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции.

    Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа A
    Германия — Великобритания — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Зайдер — 1 (Зайденберг), 39:21 — 1:0. Хэммонд — 1, 43:36 — 1:1. Элиз — 1 (Плахта), 50:39 — 2:1. Драйзайтль — 1 (Плахта, Айзеншмид), 52:03 — 3:1Вратари: Нидербергер — Баунс (58:19 — 59:31)Броски: 35 (10+15+10) — 17 (4+7+6)Штраф: 4 — 2
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