Великобритания проиграла Германии на ЧМ-2019

одержала победу над(3:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Фрагмент матча IIHF 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В составе победителей отличились Мориц Зайдер, Язин Элиц и Леон Драйзайтль.

Единственную шайбу британцев забросил Майк Хэммонд.

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Для британцев эта игра стала первой в элитном дивизионе после возвращения. Последний раз на чемпионате мира британцы играли в 1994 году.

Напомним, в группе А выступают команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции.