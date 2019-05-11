Великобритания проиграла Германии на ЧМ-2019

Фрагмент матча
IIHF
В составе победителей отличились Мориц Зайдер, Язин Элиц и Леон Драйзайтль.
Единственную шайбу британцев забросил Майк Хэммонд.
Для британцев эта игра стала первой в элитном дивизионе после возвращения. Последний раз на чемпионате мира британцы играли в 1994 году.
Напомним, в группе А выступают команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции.
Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа A
Германия — Великобритания — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Зайдер — 1 (Зайденберг), 39:21 — 1:0. Хэммонд — 1, 43:36 — 1:1. Элиз — 1 (Плахта), 50:39 — 2:1. Драйзайтль — 1 (Плахта, Айзеншмид), 52:03 — 3:1Вратари: Нидербергер — Баунс (58:19 — 59:31)Броски: 35 (10+15+10) — 17 (4+7+6)Штраф: 4 — 2