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    ЧМ-2019: Дания по буллитам выиграла у Франции

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Дании Сборная Франции
    Сборная Дании обыграла сборную Франции в первом матче команд на чемпионате мира-2019.

    Дания — Франция
    Дания — Франция

    После ничьей в основное время и в овертайме датчане одержали победу в серии буллитов.

    Команды выступают в группе А.

    Чемпионат мира. Группа A
    Дания — Франция — 5:4 Б (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Бертран — 1 (бол., Клеро, Эккефей), 8:55 — 0:1. Сторм — 1, 19:06 — 1:1. М. Лауридсен — 1 (бол., Сторм, Й. Йенсен), 19:56 — 2:1. Дам-Малька — 1, 24:08 — 2:2. Флери — 1, 32:21 — 2:3. Клеро — 1 (бол., Реш, Бозон), 33:55 — 2:4. Эллер — 1 (Бозон, Эккефей, Бедкер), 35:29 — 3:4. Й. Йенсен — 1 (Н. Йенсен, Майер), 46:34 — 4:4Нереализованный буллит: Бедкер (Дания), 27:31 (вратарь)Победный буллит: СтормВратари: Дам — АрдиШтраф: 8 — 8Броски: 38 (13+14+8+3) — 28 (4+12+9+3)
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