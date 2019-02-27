Квартальнов: Была боевая игра, защитники неплохо поработали

Дмитрий Квартальнов
КХЛ
«Я думаю, что была боевая игра. Забили быстрый гол. Илья Коновалов где-то нам помог на последнем рубеже. Защитники неплохо поработали.
Игры идут немного другого ранга. И это первые удаления высоко поднятой клюшкой не в своей зоне. Это не фол "последней надежды".
От таких моментов нужно избавляться. Здесь нам надо иметь концентрацию, контролировать игру клюшкой», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Локомотива».
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Локо». Третья игра состоится в Сочи 1 марта. 0