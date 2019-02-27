ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан РоджерсПеремены в «Лестере». Экс-наставник «Ливерпуля» и игрок из непобедимого «Арсенала»
  • 22:44
    • Кепа начнёт встречу с «Тоттенхэмом» на скамейке запасных «Челси»
  • 22:08
    • «Реал» и «Барселона» огласили составы
  • 21:58
    • «Динамо» одержало вторую победу над «Йокеритом»
  • 21:41
    • Шарапова снялась с турнира в Майами
  • 20:38
    • Один из лыжников на ЧМ был задержан во время переливания крови
    Все новости спорта

    Квартальнов: Была боевая игра, защитники неплохо поработали

    Локомотив Сочи КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказал мнение о победе над «Сочи» (3:0) во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я думаю, что была боевая игра. Забили быстрый гол. Илья Коновалов где-то нам помог на последнем рубеже. Защитники неплохо поработали.

    Игры идут немного другого ранга. И это первые удаления высоко поднятой клюшкой не в своей зоне. Это не фол "последней надежды".

    От таких моментов нужно избавляться. Здесь нам надо иметь концентрацию, контролировать игру клюшкой», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Локомотива».

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Локо». Третья игра состоится в Сочи 1 марта. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Фавориты и претенденты. Чего ждать от плей-офф Кубка Гагарина-2019?
  • 24/02/2019 в 17:00
    •
  • Прогноз
  • «Лос-Анджелес» — «Даллас»
  • 1.73
  • Завтра в 06:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торонто» и «Эдмонтон» сыграют от обороны
  • «Торонто» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Тампа-Бэй» не должна испытать проблем в игре с «Рейнджерс»
  • «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • От «Колорадо» и «Ванкувера» можно ждать результативный поединок
  • «Колорадо» — «Ванкувер». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Сульшер привил «МЮ» характер«Ман Юнайтед» не проиграл «Ливерпулю», столкнувшись с непредвиденными трудностями 26/02/2019 в 14:430
  • 17:21
    • Сундбю завоевал золото ЧМ в гонке на 15 км, Бессмертных — второй
  • 16:29
    • Полиция задержала пятерых спортсменов на ЧМ в Зеефельде
  • 16:19
    • «Спартак» удалил оскорбительную для болельщиков статью со своего сайта
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Арсенал» примет «Борнмут», «Тоттенхэм» в гостях у «Челси»Обзор матчей 28-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 01:410
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» удержит лидерство в АПЛ
  • 3.57
    •
  • 00:18
    • Волейболисты «Динамо» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:58
    • Войнова и Шмелева завоевали серебро чемпионата мира
  • 23:53
    • Квартальнов: Была боевая игра, защитники неплохо поработали
    Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева Прочие Федерация испугалась выбора между Медведевой и ТуктамышевойРеакция спортивных СМИ на скандальную ситуацию с заявкой России на ЧМ по фигурному катанию 26/02/2019 в 19:460
  • 16:04
    • Медведева все-таки выступит на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме
  • 13:49
    • У «Ак Барса» самый крупный зарплатный бюджет в Восточной конференции
  • 13:35
    • Сироткин стал резервным пилотом «Рено»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие