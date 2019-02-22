НХЛ. Юбилейный гол Овечкина, два очка Дадонова и 29 сейвов Василевского

Фрибет для всех

«Нью-Джерси» — «Оттава» 4:0

«Нью-Джерси» разгромил «Оттаву» со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

Заброшенными шайбами отметились Трэвис Зейджак, Стивен Сантини, Кёртис Гэбриэл и Майлз Вуд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Оттава» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Зэйджак — 14 (Вуд, Батчер), 11:45 — 1:0. Сантини — 1 (Братт, Батчер), 14:34 — 2:0. Гэбриел — 1 (Сени), 23:40 — 3:0. Вуд — 8 (Сиверсон, Грин), 34:52 — 4:0Вратари: Шнайдер — НильссонШтраф: 8-4Броски: 31 (14+10+7) — 30 (4+16+10)

«Нью-Джерси» — «Оттава» 4:0

«Торонто» — «Вашингтон» 2:3

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Торонто» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

Один из голов составе победителей забил россиянин Александр Овечкин. Эта шайба стала для него 650-й в НХЛ. Всего на счету Александра теперь 70 (43+27) очков в нынешней «регулярке».

«Торонто» с 76 очками расположился на четвертом месте на Востоке, «Вашингтон» (75 баллов) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Вашингтон» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) Голы: Овечкин — 43 (бол., Карлсон, Оши), 23:54 — 0:1. Коннолли — 15 (Эллер, Уилсон), 32:07 — 0:2. Юнссон — 16 (Мэттьюс), 44:23 — 1:2. Уилсон — 16 (мен., Эллер), 46:46 — 1:3. Таварес — 34 (Райлли), 59:27 — 2:3Вратари: Андерсен (56:17 — 59:59) — ХолтбиШтраф: 8-6Броски: 42 (12+9+21) — 28 (8+13+7)

«Торонто» — «Вашингтон» 2:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 1:4

«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Миннесоте» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич​ отметился голом. Это его 12-я заброшенная шайба в сезоне.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (60 очков) — 13-й на Востоке, «Миннесота» — восьмая на Западе (62 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Миннесота» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Сперджен — 12 (бол., Стаал, Донато), 15:04 — 0:1. Бучневич — 12 (бол., Дианджело, Стром), 25:06 — 1:1. Гранлунд — 15 (Патерин, Паризе), 28:41 — 1:2. Паризе — 24, 51:03 — 1:3. Гринуэй — 10 (п.в., Стаал, Донато), 57:23 — 1:4Вратари: Лундквист (55:35 — 57:23) — ДубникШтраф: 2-6Броски: 34 (8+14+12) — 35 (10+13+12)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 1:4

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» 0:4

«Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург» — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

Дубль оформил Томаш Гертл, по голу на счету Эвандера Кейна и Брента Бёрнса. У Евгения Малкина показатель полезности «-1».

«Питтсбург» потерпел второе поражение в последних шести встречах и с 71 баллом идет седьмым на Востоке, «Сан-Хосе» — второй на Западе (80 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Голы: Хертл — 27 (бол., Бернс, Лабанк), 0:57 — 0:1. Кейн — 27 (мен., Бернс), 10:01 — 0:2. Хертл — 28 (бол., Лабанк, Павелски), 13:19 — 0:3. Бернс — 12 (бол., Э. Карлссон, Торнтон), 56:51 — 0:4Вратари: Десмит (55:24 — 55:26) — ДжонсШтраф: 49-31Броски: 26 (9+9+8) — 33 (12+9+12)

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» 0:4

«Флорида» — «Каролина» 3:4

«Флорида» на своем льду уступила «Каролине» со счетом 3:4 (0:1, 3:1, 0:2).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом и голевой передачей.

«Харрикейнз» выиграли 4-й матч из последних 5. Победная серия «Пантерз» прервалась на отметке в 3 матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 3:4 (0:1, 3:1, 0:2) Голы: Уильямс — 16 (Песке), 5:12 — 0:1. Нидеррайтер — 18 (Уильямс, Славин), 24:35 — 0:2. Дадонов — 21 (Гаврилюк), 26:53 — 1:2. Барков — 24 (бол., Дадонов, Юбердо), 29:49 — 2:2. Юбердо — 16 (бол., Хоффман, Барков), 31:08 — 3:2. Фольк — 6 (бол., Терявяйнен, Нидеррайтер), 40:19 — 3:3. Уильямс — 17 (бол., Терявяйнен, Ахо), 42:15 — 3:4Вратари: Раймер (58:04) — МразекШтраф: 16-10Броски: 30 (10+9+11) — 25 (10+9+6)

«Флорида» — «Каролина» 3:4

«Монреаль» — «Филадельфия» 5:1

«Монреаль» переиграл «Филадельфию» в домашнем матче со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).

Хет-трик в составе победителей оформил Брендан Галлахер. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал.

«Монреаль» идет шестым на Востоке (73 балла), «Филадельфия» — 11-я (63 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Филадельфия» — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) Голы: Галлахер — 24 (Дано, Кулак), 0:58 — 1:0. Котканиеми — 11 (Байрон, Бенн), 3:11 — 2:0. Галлахер — 25, 10:33 — 3:0. Галлахер — 26 (Э. Шоу, Уэбер), 22:56 — 4:0. Татар — 20 (Доми), 26:48 — 5:0. Раффль — 5 (Гостисбеер, Конекны), 50:23 — 5:1Вратари: Прайс — Харт (Эллиотт, 10:33)Штраф: 8-2Броски: 40 (15+11+14) — 30 (8+10+12)

«Монреаль» — «Филадельфия» 5:1

«Тампа-Бэй» — «Баффало» 2:1 Б

«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в серии буллитов обыграл «Баффало» — 2:1 Б(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Решающий буллит исполнил российский нападающий Никита Кучеров. Он также забил единственный гол «молний» в основное время, набрав свое 100-е очко в сезоне.

Одноклубник и соотечественник Кучерова вратарь Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

«Тампа-Бэй» — лидер Восточной конференции (98 очков), «Баффало» — 10-й (64 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Далин — 7 (Богосян, Айкел), 18:13 — 0:1. Кучеров — 30 (Джонсон), 31:10 — 1:1Победный буллит: СтэмкосВратари: Василевский — ХаттонШтраф: 12-10Броски: 40 (15+15+7+3) — 30 (17+6+6+1)

«Тампа-Бэй» — «Баффало» 2:1 Б

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 2:1

«Нэшвилл» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал.

«Нэшвилл» одержал третью победу в четырёх матчах. «Хищники» поднялись на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. У «Лос-Анджелеса» (52) шесть поражений кряду. «Короли» — худшая команда конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Террис — 7 (бол., Форсберг, Йоси), 8:50 — 1:0. Йоси — 14 (Арвидссон), 20:46 — 2:0. Амадио — 4 (Вагнер, Фанеф), 49:24 — 2:1Вратари: Ринне — Куик (58:46)Штраф: 11-11Броски: 29 (10+13+6) — 29 (10+7+12)

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 2:1

«Даллас» — «Сент-Луис» 5:2

«Даллас» на своем льду переиграл «Сент-Луис» со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0).

Победную шайбу забросил российский нападающий Александр Радулов. Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 43 из 45 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко​ отметился голом.

«Даллас» с 65 очками идет седьмым на Западе, «Сент-Луис» — пятый (69 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 5:2 (0:0, 4:2, 1:0) Голы: Бенн — 20 (Хейсканен, Факса), 23:46 — 1:0. Факса — 10 (Линделл, Комо), 28:53 — 2:0. Радулов — 16 (Сегин), 29:58 — 3:0. Тарасенко — 27 (бол., О`Райлли), 32:57 — 3:1. Бенн — 21 (Линделл, Клингберг), 35:56 — 4:1. О`Райлли — 24 (Боумистер, Шворц), 39:37 — 4:2. Сегин — 26 (п.в., Дикинсон), 59:16 — 5:2Вратари: Худобин — Биннингтон (56:21 — 59:16)Штраф: 13-13Броски: 25 (8+8+9) — 45 (12+18+15)

«Даллас» — «Сент-Луис» 5:2

«Эдмонтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 ОТ

«Эдмонтон» дома в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 1:0).

Победу «Эдмонтону» в овертайме принес Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» прервал серию из пяти поражений, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков. От зоны плей-офф «нефтяников» отделяют 6 баллов. «Айлендерс» (77) потерпели второе поражение подряд и идут третьими на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Драйзайтль — 36 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 5:12 — 1:0. Ганье — 2 (Ридер), 6:30 — 2:0. Ли — 21 (Бойчак, Нельсон), 12:57 — 2:1. Нельсон — 19 (бол., Эберле, Пулок), 19:21 — 2:2. Клаттербак — 7 (бол., Пулок, Тэйвз), 19:49 — 2:3. Клефбом — 4 (Лучич, Кейв), 57:08 — 3:3. Макдэвид — 32 (Драйзайтль), 61:22 — 4:3Вратари: Коскинен — ЛенерШтраф: 6-10Броски: 41 (15+8+17+1) — 23 (13+4+6+0)

«Эдмонтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 ОТ

«Ванкувер» — «Аризона» 2:3 ОТ

«Ванкувер» дома проиграл «Аризоне» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1).

Российские игроки не принимали участия в игре. Илья Любушкин не попал в состав «Аризоны», а Николай Голдобин остался вне заявки «Ванкувера».

«Ванкувер» — 12-й на Западе (60 баллов), «Аризона» — 10-я (61 очко).