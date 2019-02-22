НХЛ. Юбилейный гол Овечкина, два очка Дадонова и 29 сейвов Василевского

«Нью-Джерси» — «Оттава» 4:0
«Нью-Джерси» разгромил «Оттаву» со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
Заброшенными шайбами отметились Трэвис Зейджак, Стивен Сантини, Кёртис Гэбриэл и Майлз Вуд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Оттава» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Зэйджак — 14 (Вуд, Батчер), 11:45 — 1:0. Сантини — 1 (Братт, Батчер), 14:34 — 2:0. Гэбриел — 1 (Сени), 23:40 — 3:0. Вуд — 8 (Сиверсон, Грин), 34:52 — 4:0Вратари: Шнайдер — НильссонШтраф: 8-4Броски: 31 (14+10+7) — 30 (4+16+10)
«Нью-Джерси» — «Оттава» 4:0
«Торонто» — «Вашингтон» 2:3
«Вашингтон» на выезде выиграл у «Торонто» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
Один из голов составе победителей забил россиянин Александр Овечкин. Эта шайба стала для него 650-й в НХЛ. Всего на счету Александра теперь 70 (43+27) очков в нынешней «регулярке».
«Торонто» с 76 очками расположился на четвертом месте на Востоке, «Вашингтон» (75 баллов) — пятый.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Овечкин — 43 (бол., Карлсон, Оши), 23:54 — 0:1. Коннолли — 15 (Эллер, Уилсон), 32:07 — 0:2. Юнссон — 16 (Мэттьюс), 44:23 — 1:2. Уилсон — 16 (мен., Эллер), 46:46 — 1:3. Таварес — 34 (Райлли), 59:27 — 2:3Вратари: Андерсен (56:17 — 59:59) — ХолтбиШтраф: 8-6Броски: 42 (12+9+21) — 28 (8+13+7)
«Торонто» — «Вашингтон» 2:3
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 1:4
«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Миннесоте» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голом. Это его 12-я заброшенная шайба в сезоне.
«Нью-Йорк Рейнджерс» (60 очков) — 13-й на Востоке, «Миннесота» — восьмая на Западе (62 балла).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Миннесота» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Сперджен — 12 (бол., Стаал, Донато), 15:04 — 0:1. Бучневич — 12 (бол., Дианджело, Стром), 25:06 — 1:1. Гранлунд — 15 (Патерин, Паризе), 28:41 — 1:2. Паризе — 24, 51:03 — 1:3. Гринуэй — 10 (п.в., Стаал, Донато), 57:23 — 1:4Вратари: Лундквист (55:35 — 57:23) — ДубникШтраф: 2-6Броски: 34 (8+14+12) — 35 (10+13+12)
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 1:4
«Питтсбург» — «Сан-Хосе» 0:4
«Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург» — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).
Дубль оформил Томаш Гертл, по голу на счету Эвандера Кейна и Брента Бёрнса. У Евгения Малкина показатель полезности «-1».
«Питтсбург» потерпел второе поражение в последних шести встречах и с 71 баллом идет седьмым на Востоке, «Сан-Хосе» — второй на Западе (80 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Хертл — 27 (бол., Бернс, Лабанк), 0:57 — 0:1. Кейн — 27 (мен., Бернс), 10:01 — 0:2. Хертл — 28 (бол., Лабанк, Павелски), 13:19 — 0:3. Бернс — 12 (бол., Э. Карлссон, Торнтон), 56:51 — 0:4Вратари: Десмит (55:24 — 55:26) — ДжонсШтраф: 49-31Броски: 26 (9+9+8) — 33 (12+9+12)
«Питтсбург» — «Сан-Хосе» 0:4
«Флорида» — «Каролина» 3:4
«Флорида» на своем льду уступила «Каролине» со счетом 3:4 (0:1, 3:1, 0:2).
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом и голевой передачей.
«Харрикейнз» выиграли 4-й матч из последних 5. Победная серия «Пантерз» прервалась на отметке в 3 матча.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Каролина» — 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)
Голы: Уильямс — 16 (Песке), 5:12 — 0:1. Нидеррайтер — 18 (Уильямс, Славин), 24:35 — 0:2. Дадонов — 21 (Гаврилюк), 26:53 — 1:2. Барков — 24 (бол., Дадонов, Юбердо), 29:49 — 2:2. Юбердо — 16 (бол., Хоффман, Барков), 31:08 — 3:2. Фольк — 6 (бол., Терявяйнен, Нидеррайтер), 40:19 — 3:3. Уильямс — 17 (бол., Терявяйнен, Ахо), 42:15 — 3:4Вратари: Раймер (58:04) — МразекШтраф: 16-10Броски: 30 (10+9+11) — 25 (10+9+6)
«Флорида» — «Каролина» 3:4
«Монреаль» — «Филадельфия» 5:1
«Монреаль» переиграл «Филадельфию» в домашнем матче со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).
Хет-трик в составе победителей оформил Брендан Галлахер. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал.
«Монреаль» идет шестым на Востоке (73 балла), «Филадельфия» — 11-я (63 очка).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Филадельфия» — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
Голы: Галлахер — 24 (Дано, Кулак), 0:58 — 1:0. Котканиеми — 11 (Байрон, Бенн), 3:11 — 2:0. Галлахер — 25, 10:33 — 3:0. Галлахер — 26 (Э. Шоу, Уэбер), 22:56 — 4:0. Татар — 20 (Доми), 26:48 — 5:0. Раффль — 5 (Гостисбеер, Конекны), 50:23 — 5:1Вратари: Прайс — Харт (Эллиотт, 10:33)Штраф: 8-2Броски: 40 (15+11+14) — 30 (8+10+12)
«Монреаль» — «Филадельфия» 5:1
«Тампа-Бэй» — «Баффало» 2:1 Б
«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в серии буллитов обыграл «Баффало» — 2:1 Б(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Решающий буллит исполнил российский нападающий Никита Кучеров. Он также забил единственный гол «молний» в основное время, набрав свое 100-е очко в сезоне.
Одноклубник и соотечественник Кучерова вратарь Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.
«Тампа-Бэй» — лидер Восточной конференции (98 очков), «Баффало» — 10-й (64 балла).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Далин — 7 (Богосян, Айкел), 18:13 — 0:1. Кучеров — 30 (Джонсон), 31:10 — 1:1Победный буллит: СтэмкосВратари: Василевский — ХаттонШтраф: 12-10Броски: 40 (15+15+7+3) — 30 (17+6+6+1)
«Тампа-Бэй» — «Баффало» 2:1 Б
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 2:1
«Нэшвилл» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал.
«Нэшвилл» одержал третью победу в четырёх матчах. «Хищники» поднялись на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. У «Лос-Анджелеса» (52) шесть поражений кряду. «Короли» — худшая команда конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Террис — 7 (бол., Форсберг, Йоси), 8:50 — 1:0. Йоси — 14 (Арвидссон), 20:46 — 2:0. Амадио — 4 (Вагнер, Фанеф), 49:24 — 2:1Вратари: Ринне — Куик (58:46)Штраф: 11-11Броски: 29 (10+13+6) — 29 (10+7+12)
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 2:1
«Даллас» — «Сент-Луис» 5:2
«Даллас» на своем льду переиграл «Сент-Луис» со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0).
Победную шайбу забросил российский нападающий Александр Радулов. Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 43 из 45 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голом.
«Даллас» с 65 очками идет седьмым на Западе, «Сент-Луис» — пятый (69 баллов).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сент-Луис» — 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)
Голы: Бенн — 20 (Хейсканен, Факса), 23:46 — 1:0. Факса — 10 (Линделл, Комо), 28:53 — 2:0. Радулов — 16 (Сегин), 29:58 — 3:0. Тарасенко — 27 (бол., О`Райлли), 32:57 — 3:1. Бенн — 21 (Линделл, Клингберг), 35:56 — 4:1. О`Райлли — 24 (Боумистер, Шворц), 39:37 — 4:2. Сегин — 26 (п.в., Дикинсон), 59:16 — 5:2Вратари: Худобин — Биннингтон (56:21 — 59:16)Штраф: 13-13Броски: 25 (8+8+9) — 45 (12+18+15)
«Даллас» — «Сент-Луис» 5:2
«Эдмонтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 ОТ
«Эдмонтон» дома в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 1:0).
Победу «Эдмонтону» в овертайме принес Коннор Макдэвид.
«Эдмонтон» прервал серию из пяти поражений, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков. От зоны плей-офф «нефтяников» отделяют 6 баллов. «Айлендерс» (77) потерпели второе поражение подряд и идут третьими на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Драйзайтль — 36 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 5:12 — 1:0. Ганье — 2 (Ридер), 6:30 — 2:0. Ли — 21 (Бойчак, Нельсон), 12:57 — 2:1. Нельсон — 19 (бол., Эберле, Пулок), 19:21 — 2:2. Клаттербак — 7 (бол., Пулок, Тэйвз), 19:49 — 2:3. Клефбом — 4 (Лучич, Кейв), 57:08 — 3:3. Макдэвид — 32 (Драйзайтль), 61:22 — 4:3Вратари: Коскинен — ЛенерШтраф: 6-10Броски: 41 (15+8+17+1) — 23 (13+4+6+0)
«Эдмонтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 ОТ
«Ванкувер» — «Аризона» 2:3 ОТ
«Ванкувер» дома проиграл «Аризоне» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1).
Российские игроки не принимали участия в игре. Илья Любушкин не попал в состав «Аризоны», а Николай Голдобин остался вне заявки «Ванкувера».
«Ванкувер» — 12-й на Западе (60 баллов), «Аризона» — 10-я (61 очко).
0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер Кэнакс» — «Аризона Койотс» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Хорват — 21 (Руссель, Гранлунд), 9:47 — 1:0. Чикран — 4 (бол., Гальченюк, Экман-Ларссон), 50:34 — 1:1. Круз — 9 (Арчибальд, Степан), 55:45 — 1:2. Годетт — 5 (Руссель, Бозер), 56:57 — 2:2. Гальченюк — 14 (Голигоски, Хиностроза), 61:54 — 2:3Вратари: Маркстрем — КюмперШтраф: 4-6Броски: 32 (17+9+5+1) — 38 (11+6+20+1)