«Адмирал» минимально обыграл «Амур»

«Адмирал» обошел «Амур» на Востоке
khl.ru
Победный гол забил 31-летний российский нападающий Александр Мерескин.
Благодаря этой победе подопечные Сергея Светлова опередили «Амур» в турнирной таблице. «Моряки» переместились на 11-е место в Восточной конференции КХЛ, команда Александра Гулявцева завершила чемпионат на последнем, 13-м месте в конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Мерескин — 6 (Мищенко), 42:33 — 1:0Вратари: Красоткин — Лангхамер (59:09 — 59:58)Штраф: 11 — 11Броски: 19 (6+6+7) — 25 (7+7+11)