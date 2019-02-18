«Спартак» на выезде уступил «Йокериту»

«Спартак» — «Йокерит»
twitter.com/jokerithc
В составе победителей отличились Виктор Лев (4-я минута), Сами Леписте (8), Никлас Йенсен (32), Стив Мозес (43) и Брайан О'Нилл (52).
За красно-белых шайбы забросили Робин Ганзл (6, 60), Бен Максвелл (28) и Артем Федоров (30).
«Йокерит», набрав 78 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 64 балла, занимает шестое место.
В следующем матче, который состоится 20 февраля, соперники вновь сыграют между собой.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)
Голы: Лев — 7 (Йормакка, Йоэнсуу), 3:22 — 1:0. Ганзл — 10, 5:54 — 1:1. Леписто — 8 (О`Нилл, Весалайнен), 7:28 — 2:1. Максвелл — 11 (Лещенко), 27:45 — 2:2. Федоров — 8 (бол., Талалуев, Хохлачев), 29:55 — 2:3. Н. Йенсен — 20 (Йоэнсуу, Лауридсен), 31:48 — 3:3. Мозес — 14 (Н. Йенсен, Леписто), 42:32 — 4:3. О`Нилл — 12 (мен.), 51:45 — 5:3. Ганзл — 11 (бол., Зубов, Федоров), 59:36 — 5:4Вратари: Калныньш — Гудачек (59:26 — 59:36, 59:49)Броски: 26 (5+13+8) — 25 (7+7+11)Штраф: 35 — 14