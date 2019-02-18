«Спартак» на выезде уступил «Йокериту»

Московскийпроиграл финскому(4:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Виктор Лев (4-я минута), Сами Леписте (8), Никлас Йенсен (32), Стив Мозес (43) и Брайан О'Нилл (52).

За красно-белых шайбы забросили Робин Ганзл (6, 60), Бен Максвелл (28) и Артем Федоров (30).

«Йокерит», набрав 78 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 64 балла, занимает шестое место.

В следующем матче, который состоится 20 февраля, соперники вновь сыграют между собой.