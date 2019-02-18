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    НХЛ. Юбилейный гол Овечкина, три очка Тарасенко и хет-трик Баркова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля

    НХЛ Анахайм Дакс Вашингтон Кэпиталз Флорида Пантерз Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз Детройт Ред Уингз Нью-Джерси Дэвилз Баффало Сэйбрз Миннесота Уайлд Сент-Луис Блюз
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    «Миннесота» — «Сент-Луис» 0:4

    «Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

    Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка. Россиянин продлил результативную серию до 12-ти матчей.

    «Сент-Луис» (67 очков) одержал 10-ю победу подряд и занимает шестое место в Западной конференции. «Миннесота» (60 баллов) — восьмая.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
    Голы: Тарасенко — 26 (бол., О`Райлли, Томас), 5:08 — 0:1. О`Райлли — 22 (бол., Тарасенко, Пьетранджело), 19:30 — 0:2. Данн — 8 (Пьетранджело, Шенн), 27:27 — 0:3. Шенн — 11 (Тарасенко), 32:06 — 0:4Вратари: Стэлок — БиннингтонШтраф: 12-10Броски: 31 (5+9+17) — 30 (11+14+5)

    «Миннесота» — «Сент-Луис» 0:4

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 4:1

    «Нью-Джерси» на домашнем льду обыграл «Баффало» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

    Нападающий «Дэвилз» Кайл Палмьери набрал 3 (1+2) очка.

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    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Баффало» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Вуд — 6 (Палмиери, Зэйджак), 27:25 — 1:0. Братт — 6 (бол., Палмиери, Сиверсон), 33:38 — 2:0. Райнхарт — 14 (Богосян, Айкел), 39:04 — 2:1. Палмиери — 26 (Зэйджак, Грин), 54:09 — 3:1. Андерсон — 2 (мен., п.в., Грин), 56:51 — 4:1Вратари: Шнайдер — Хаттон (56:47 — 56:51)Штраф: 6-4Броски: 24 (11+7+6) — 35 (12+12+11)

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 4:1

    «Детройт» — «Филадельфия» 1:3

    «Филадельфия» добыла выездную победу над «Детройтом» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

    В составе победителей дубль оформил Оскар Линдблом, еще одну шайбу забросил Иван Проворов. Для россиянина эта шайба стала шестой в сезоне.

    «Детройт» — 15-й н а Востоке (54 очка), «Филадельфия» — 11-я с 63 баллами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Филадельфия» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Линдблум — 9 (Кутюрье), 15:48 — 0:1. Хелм — 5 (Крунвалль, Нильсен), 34:49 — 1:1. Проворов — 6 (Вароун, ван Римсдайк), 42:11 — 1:2. Линдблум — 10 (п.в., Кутюрье, Санхейм), 58:34 — 1:3Вратари: Бернье (Ховард, 20:00, 57:53 — 58:34, 58:53) — ХартШтраф: 7-9Броски: 38 (14+12+12) — 23 (10+9+4)

    «Детройт» — «Филадельфия» 1:3

    «Флорида» — «Монреаль» 6:3

    «Флорида» обыграла «Монреаль» со счетом 6:3 (3:2, 1:1, 2:0).

    Хет-трик в этой встрече сделал финский нападающий «Пантерз» Александр Барков. Россиянин Евгений Дадонов записал на свой счет результативную передачу.

    «Флорида» одержала четвёртую победу в шести матчах и вышла на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков. «Монреаль» (69) — восьмой, у него четыре поражения кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Монреаль» — 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
    Голы: Барков — 20 (бол., Яндл, Хоффман), 3:59 — 1:0. Мальгин — 7 (Брассар, Боргстрем), 11:28 — 2:0. Доми — 18 (Татар), 13:04 — 2:1. Ватрано — 20 (Барков, Юбердо), 13:57 — 3:1. Галлахер — 23, 16:46 — 3:2. Доми — 19 (Райлли, Татар), 25:18 — 3:3. Барков — 21 (Яндл), 37:49 — 4:3. Барков — 22, 49:13 — 5:3. Шихан — 8 (п.в., Дадонов, Хоффман), 57:35 — 6:3Вратари: Раймер — Ниеми (Прайс, 13:57, 56:52 — 57:35)Штраф: 6-6Броски: 36 (10+14+12) — 31 (17+11+3)

    «Флорида» — «Монреаль» 6:3

    «Анахайм» — «Вашингтон» 5:2

    «Анахайм» на своей площадке обыграл «Вашингтон» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0).

    Одну из шайб в составе проигравших забросил россиянин Александр Овечкин. Этот гол стал для него 40-м в сезоне. Нападающий Евгений Кузнецов отыграл 22 минуты, защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 19 минут.

    В составе победителей 3 очка (2+1) заработал Адам Хенрик, голевой дубль оформил Якоб Сильверберг.

    «Вашингтон» потерпел второе поражение в трех встречах и с 71 очком занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Анахайма» (55) две победы в трех матчах, «утки» — 13-е на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Вашингтон» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
    Голы: Овечкин — 40 (Карлсон, Врана), 4:58 — 0:1. Хенрик — 11 (Монтур, Мегна), 26:26 — 1:1. Сильверберг — 14 (Хенрик, Линдхольм), 34:07 — 2:1. Карлсон — 9, 37:01 — 2:2. Хенрик — 12 (бол., Перри, Гецлаф), 40:37 — 3:2. Перри — 1 (бол., Фаулер, Гецлаф), 43:40 — 4:2. Сильверберг — 15 (Грант, Дель Зотто), 54:55 — 5:2Вратари: Миллер — ХолтбиШтраф: 16-18Броски: 39 (16+9+14) — 25 (8+9+8)
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