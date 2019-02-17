Малкин поучаствовал в победе «Питтсбурга» над «Рейнджерс»

обыгралв домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Фрагмент матча nhl.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Встреча, которая прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене», завершилась со счетом 6:5 (1:1, 2:2, 3:2).

Дубли в составе победителей оформили Крис Летанг и Евгений Малкин. По шайбе забросили Маркус Петтерссон и Брайан Дюмулен.

У проигравших дважды отличился Матс Цуккарелло, по разу — Райан Строум, Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 6:5 (1:1, 2:2, 3:2) Голы: Летанг — 14 (Кросби), 16:11 — 1:0. Цуккарелло — 10 (бол., Хэйс, Шаттенкирк), 19:20 — 1:1. Петтерссон — 2 (бол., Бьюгстад, Шульц), 31:41 — 2:1. Дюмулин — 2 (Кросби, Петтерссон), 34:09 — 3:1. Цуккарелло — 11 (Зибанежад, Крайдер), 34:35 — 3:2. Стром — 8, 37:45 — 3:3. Летанг — 15 (Кросби, Гюнтцель), 44:36 — 4:3. Малкин — 17 (Кессел, Астон-Ризе), 47:24 — 5:3. Малкин — 18 (Астон-Ризе, Кессел), 49:55 — 6:3. Хэйс — 14 (Дианджело, Стаал), 54:14 — 6:4. Зибанежад — 26 (Крайдер, Шаттенкирк), 59:42 — 6:5Вратари: Десмит — Георгиев (57:34)Штраф: 6 — 8Броски: 41 (14+16+11) — 44 (14+16+14)

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает восьмое место (69 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (58 очков). 0