ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Рамос«Реал» потерял шансы на чемпионство
  • 00:58
    • Гол Мбаппе позволил «Пари Сен-Жермен» обыграть «Сент-Этьен»
  • 00:27
    • «Наполи» потерял очки в матче с «Торино»
  • 00:06
    • «МЮ» предложит Де Хеа контракт на 90 миллионов фунтов
  • 23:47
    • Малкин поучаствовал в победе «Питтсбурга» над «Рейнджерс»
  • 22:17
    • «Байер» переиграл «Фортуну» перед встречей с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Малкин поучаствовал в победе «Питтсбурга» над «Рейнджерс»

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Рейнджерс
    «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене», завершилась со счетом 6:5 (1:1, 2:2, 3:2).

    Дубли в составе победителей оформили Крис Летанг и Евгений Малкин. По шайбе забросили Маркус Петтерссон и Брайан Дюмулен.

    У проигравших дважды отличился Матс Цуккарелло, по разу — Райан Строум, Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 6:5 (1:1, 2:2, 3:2)
    Голы: Летанг — 14 (Кросби), 16:11 — 1:0. Цуккарелло — 10 (бол., Хэйс, Шаттенкирк), 19:20 — 1:1. Петтерссон — 2 (бол., Бьюгстад, Шульц), 31:41 — 2:1. Дюмулин — 2 (Кросби, Петтерссон), 34:09 — 3:1. Цуккарелло — 11 (Зибанежад, Крайдер), 34:35 — 3:2. Стром — 8, 37:45 — 3:3. Летанг — 15 (Кросби, Гюнтцель), 44:36 — 4:3. Малкин — 17 (Кессел, Астон-Ризе), 47:24 — 5:3. Малкин — 18 (Астон-Ризе, Кессел), 49:55 — 6:3. Хэйс — 14 (Дианджело, Стаал), 54:14 — 6:4. Зибанежад — 26 (Крайдер, Шаттенкирк), 59:42 — 6:5Вратари: Десмит — Георгиев (57:34)Штраф: 6 — 8Броски: 41 (14+16+11) — 44 (14+16+14)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает восьмое место (69 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (58 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Игроки шведской лиги преподали урок звездам КХЛ
  • 09/02/2019 в 23:59
    •
  • Прогноз
  • «Детройт» — «Филадельфия»
  • 1.90
  • Сегодня в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Детройту» в родных стенах по силам обыграть «Филадельфию» Проворова
  • «Детройт» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Одержит ли «Монреаль» третью в сезоне победу над «Флоридой»?
  • «Флорида» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова обязан брать реванш у «Анахайма»
  • «Анахайм» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне»Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры 00:430
  • 19:57
    • Звезды мира выиграли у Звезд России в Единой лиге ВТБ
  • 19:07
    • Гол Кришито принес «Дженоа» победу над «Лацио»
  • 16:02
    • «Реал» дома проиграл «Жироне»
    «Горожане» продолжают борьбу за трофей Футбол «Ман Сити» выдержал проверку олдскулом«Манчестер Сити» добыл путевку в четвертьфинал Кубка Англии Вчера в 11:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды ПСЖ и «Наполи», домашний матч «Реала»
  • 3.34
    •
  • 00:40
    • «Бетис» и «Алавес» разошлись миром
  • 22:38
    • «Кристал Пэлас» — в четвертьфинале Кубка Англии
  • 22:29
    • «Вильярреал» в домашнем матче разгромил «Севилью»
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, гол и ассист КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля Вчера в 09:310
  • 17:39
    • Касаткина с победы стартовала в Дубае
  • 15:32
    • Газизов: Вомбергар еще не подписал контракт с «Уфой»
  • 13:27
    • «МЮ» интересен защитник «Наполи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие