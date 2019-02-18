«Амур» разгромил «Куньлунь»

в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромил

«Амур» добыл четвертую победу подряд khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Вячеслав Ушенин, который сделал дубль, Денис Голубев, Данил Файзуллин, Никита Камалов, Павел Дедунов и Антон Лазарев. У гостей забивали Блэйк Парлетт и Брэндон Йип.

«Амур» набрал 47 очков и занимает последнее, 13-е место на Востоке. У «Куньлуня» 48 очков и на данный момент 12-я позиция.