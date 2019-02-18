«Амур» разгромил «Куньлунь»

«Амур» добыл четвертую победу подряд
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Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Вячеслав Ушенин, который сделал дубль, Денис Голубев, Данил Файзуллин, Никита Камалов, Павел Дедунов и Антон Лазарев. У гостей забивали Блэйк Парлетт и Брэндон Йип.
«Амур» набрал 47 очков и занимает последнее, 13-е место на Востоке. У «Куньлуня» 48 очков и на данный момент 12-я позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)
Голы: Парлетт — 4 (Локхарт), 1:39 — 0:1. Вяч. Ушенин — 8 (Вл. Ушенин), 15:35 — 1:1. Голубев — 3 (Железков, Лазарев), 26:29 — 2:1. Файзуллин — 11 (Рассказов), 26:56 — 3:1. Вл. Ушенин — 9 (Дедунов, Йордан), 28:24 — 4:1. Камалов — 2 (бол., Пьянов), 36:03 — 5:1. Дедунов — 12 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 47:48 — 6:1. Лазарев — 4 (Железков), 48:20 — 7:1. Йип — 20 (Лунд), 48:56 — 7:2Вратари: Лангхамер — Лазушин (Цзэхао Сунь, 40:00)Штраф: 8 — 38Броски: 50 (5+30+15) — 23 (10+5+8)