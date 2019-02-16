«Торпедо» гарантировало себе участие в Кубке Гагарина

«Торпедо»
КХЛ
В составе победителей отличились Денис Паршин (1-я минута), Роберт Саболич (27), Данил Веряев (31), Антон Шенфельд (33) и Эндрю Кейлоф (42).
Шайбы за новосибирский клуб забросили Егор Миловзоров (8), Николай Демидов (36) и Дмитрий Саюстов (43).
Таким образом, «Торпедо», набрав после этой победы 62 очка в 60 встречах чемпионата, гарантировало себе участие в Кубке Гагарина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы: Паршин — 16 (Галузин), 0:17 — 1:0. Миловзоров — 12 (Саюстов, Шаров), 7:53 — 1:1. Саболич — 13 (Семин), 26:01 — 2:1. Веряев — 6 (мен.), 30:22 — 3:1. Шенфельд — 6 (Назаревич, Семин), 32:41 — 4:1. Демидов — 9 (Саюстов, Шашков), 35:11 — 4:2. Кейлоф — 22, 41:45 — 5:2. Саюстов — 12 (Климонтов), 42:15 — 5:3Вратари: Браст — ТэйлорБроски: 23 (11+10+2) — 27 (10+4+13)Штраф: 6 — 6