ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Вальядолид»Примера. «Барселона» примет «Вальядолид», «Реал» сыграет с «Жироной»
  • 20:58
    • Скелетонист Третьяков победил на этапе Кубка мира в США
  • 20:55
    • Медведев уступил Монфису в полуфинале турнира в Роттердаме
  • 20:20
    • Гризманн принес «Атлетико» победу в дерби с «Райо Вальекано»
  • 17:38
    • Фуркад не выступит на чемпионате Европы в Раубичах
  • 16:32
    • «Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева
    Все новости спорта

    «Торпедо» гарантировало себе участие в Кубке Гагарина

    КХЛ Торпедо Сибирь
    Нижегородское «Торпедо» одержало победу над «Сибирью» (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
    «Торпедо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Денис Паршин (1-я минута), Роберт Саболич (27), Данил Веряев (31), Антон Шенфельд (33) и Эндрю Кейлоф (42).

    Шайбы за новосибирский клуб забросили Егор Миловзоров (8), Николай Демидов (36) и Дмитрий Саюстов (43).

    Таким образом, «Торпедо», набрав после этой победы 62 очка в 60 встречах чемпионата, гарантировало себе участие в Кубке Гагарина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
    Голы: Паршин — 16 (Галузин), 0:17 — 1:0. Миловзоров — 12 (Саюстов, Шаров), 7:53 — 1:1. Саболич — 13 (Семин), 26:01 — 2:1. Веряев — 6 (мен.), 30:22 — 3:1. Шенфельд — 6 (Назаревич, Семин), 32:41 — 4:1. Демидов — 9 (Саюстов, Шашков), 35:11 — 4:2. Кейлоф — 22, 41:45 — 5:2. Саюстов — 12 (Климонтов), 42:15 — 5:3Вратари: Браст — ТэйлорБроски: 23 (11+10+2) — 27 (10+4+13)Штраф: 6 — 6
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 05/02/2019 в 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Динамо Минск» — «Сочи»
  • 1.72
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» преподаст урок футбола для «Ньюпорта»
  • «Ньюпорт» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Монако» обыграет «Нант» и покинет опасную зону
  • «Монако» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Аталанта» — «Милан»: ожидается борьба за 4 позицию
  • «Аталанта» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. Три очка Наместникова, гол и ассист Бучневича, четвертая кряду победа «Бостона»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 08:430
  • 15:36
    • Бой Поветкина и Усика может состояться в США
  • 13:09
    • «Спартак» полетел на сбор в Турцию без Жиго, Адриано и Фернандо
  • 12:53
    • «Адмирал» дома обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
    «Автомобилист» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» уступил «Ак Барсу», СКА победил «Йокерит»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 00:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» прервет серию ничейных результатов
  • 2.78
    •
  • 21:08
    • Херманн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в США, Кайшева — 11-я
  • 20:31
    • «Торпедо» гарантировало себе участие в Кубке Гагарина
  • 20:00
    • «Северсталь» нанесла «Трактору» поражение
    Джанфранко Дзола и Маурицио Сарри Футбол Кто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»Руководство «Челси» уже могло задуматься о смене тренера Вчера в 15:020
  • 11:11
    • Стало известно имя нового вице-президента «Монако»
  • 09:29
    • Два клуба РПЛ претендуют на хавбека «Ромы»
  • 19:53
    • «Магнитка» всухую обыграла «Нефтехимик»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие