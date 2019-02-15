«Динамо» в овертайме проиграло «Сочи»

«Динамо» — «Сочи»
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В составе победителей встречи голами отметились Владислав Калетник (7-я минута), Станислав Бочаров (57) и Мартин Бакош (61), забивший в овертайме.
За хозяев льда шайбы забросили Евгений Мозер (25) и Миика Койвисто (36).
«Динамо» с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Сочи» расположился на восьмой строчке — 60 очков.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 февраля примут «Трактор», а «леопарды» днем ранее в Минске сыграют с местным «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Калетник — 5 (Архипов), 7:36 — 0:1. Мозер — 6 (Моисеев), 25:05 — 1:1. Койвисто — 3 (Брюквин), 36:52 — 2:1. Бочаров — 12 (О`Делл, Воробьев), 57:20 — 2:2. Бакош — 6 (Шмелев, Коллинс), 61:38 — 2:3Вратари: Бочаров — БарулинБроски: 33 (11+11+11+0) — 30 (6+12+8+4)Штраф: 6 — 10