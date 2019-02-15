«Динамо» в овертайме проиграло «Сочи»

Московскоепроиграло(2:3 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи голами отметились Владислав Калетник (7-я минута), Станислав Бочаров (57) и Мартин Бакош (61), забивший в овертайме.

За хозяев льда шайбы забросили Евгений Мозер (25) и Миика Койвисто (36).

«Динамо» с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Сочи» расположился на восьмой строчке — 60 очков.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 февраля примут «Трактор», а «леопарды» днем ранее в Минске сыграют с местным «Динамо».