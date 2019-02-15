ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанфранко Дзола и Маурицио СарриКто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»
  • 22:49
    • Санкт-Петербург претендует на проведение финала ЛЧ 2021 года
  • 21:57
    • Дубль Якупова помог СКА победить «Йокерит»
  • 21:51
    • ЦСКА победил «Слован» и первым набрал 100 очков в текущем сезоне
  • 20:18
    • Белорусские спортсмены перестанут считаться легионерами в России
  • 19:33
    • «Ак Барс» на выезде переиграл «Автомобилист»
    Все новости спорта

    «Динамо» в овертайме проиграло «Сочи»

    КХЛ Динамо Сочи
    Московское «Динамо» проиграло «Сочи» (2:3 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» — «Сочи»
    «Динамо» — «Сочи»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей встречи голами отметились Владислав Калетник (7-я минута), Станислав Бочаров (57) и Мартин Бакош (61), забивший в овертайме.

    За хозяев льда шайбы забросили Евгений Мозер (25) и Миика Койвисто (36).

    «Динамо» с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Сочи» расположился на восьмой строчке — 60 очков.

    В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 февраля примут «Трактор», а «леопарды» днем ранее в Минске сыграют с местным «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Сочи» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Калетник — 5 (Архипов), 7:36 — 0:1. Мозер — 6 (Моисеев), 25:05 — 1:1. Койвисто — 3 (Брюквин), 36:52 — 2:1. Бочаров — 12 (О`Делл, Воробьев), 57:20 — 2:2. Бакош — 6 (Шмелев, Коллинс), 61:38 — 2:3Вратари: Бочаров — БарулинБроски: 33 (11+11+11+0) — 30 (6+12+8+4)Штраф: 6 — 10
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 05/02/2019 в 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Барыс» — «Авангард»
  • 2.25
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Аугсбург» второй раз отобрать очки у «Баварии»?
  • «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Юве» продолжит свою беспроигрышную серию в чемпионате
  • «Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Лион» реабилитируется за поражение от «Ниццы»
  • «Лион» — «Генгам». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Байер» Футбол «Краснодар» был лучше «Зенита», но не лучше «Байера»Реакция спортивных СМИ на ничью «Краснодара» с «Байером» в Лиге Европы 02:030
  • 18:14
    • Футболист «Наполи» признан игроком недели в Лиге Европы
  • 17:58
    • Дзампарини вновь стал владельцем «Палермо»
  • 17:44
    • «Локомотив» арендовал грузинского хавбека
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Анисимова, дубль ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля 09:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Проверка «Лиона» и «Ювентуса» аутсайдерами
  • 2.77
    •
  • 23:02
    • «Нижний Новгород» потерпел поражение от «Локомотива-Кубань»
  • 22:32
    • Норвежец Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в США, Гараничев — 15-й
  • 22:10
    • «Динамо» в овертайме проиграло «Сочи»
    Поль Погба не сыграет в ответном матче Футбол С небес на землю. Сульшер взглянул правде в глазаНорвежский специалист потерпел первое поражение на посту наставника «Манчестер Юнайтед» Вчера в 20:280
  • 17:25
    • Тухель получил двухматчевую дисквалификацию
  • 17:08
    • Хачанов снялся с турнира в Марселе
  • 16:55
    • Неймар рассчитывает вернуться на поле к четвертьфиналу ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие