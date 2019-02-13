Московское «Динамо» обыграло «Йокерит»

Московскоеодержало домашнюю победу над финским(5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи дубль оформил Вадим Шипачев (34-я, 58-я минуты), еще по разу отличились Артем Волков (24), Семен Панкратов (26) и Микс Индрашис (44).

Вадим Шипачев вышел на третье место по очкам в истории КХЛ — 584. Форвард обошел Александра Радулова (581), впереди — только Данис Зарипов (616) и Сергей Мозякин (845).

За гостей шайбы забросили Сами Леписте (23), Никлас Йенсен (51) и Йон Норман (57).

«Динамо» с 69 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Йокерит» расположился на четвертой строчке — 76 очков.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 15 февраля примут «Сочи», а команда Лаури Марьямяки в тот же день на выезде сыграет со СКА.