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    Московское «Динамо» обыграло «Йокерит»

    КХЛ Динамо Йокерит
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над финским «Йокеритом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» — «Йокерит»
    «Динамо» — «Йокерит»
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    В составе победителей встречи дубль оформил Вадим Шипачев (34-я, 58-я минуты), еще по разу отличились Артем Волков (24), Семен Панкратов (26) и Микс Индрашис (44).

    Вадим Шипачев вышел на третье место по очкам в истории КХЛ — 584. Форвард обошел Александра Радулова (581), впереди — только Данис Зарипов (616) и Сергей Мозякин (845).

    За гостей шайбы забросили Сами Леписте (23), Никлас Йенсен (51) и Йон Норман (57).

    «Динамо» с 69 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Йокерит» расположился на четвертой строчке — 76 очков.

    В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 15 февраля примут «Сочи», а команда Лаури Марьямяки в тот же день на выезде сыграет со СКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
    Голы: Леписто — 7 (Регин), 23:50 — 0:1. Волков — 2 (Шипачев, Никулин), 24:27 — 1:1. Панкратов — 1 (Ефремов, Меньшиков), 26:35 — 2:1. Шипачев — 20 (Никулин), 34:07 — 3:1. Индрашис — 15 (Никулин, Шипачев), 44:00 — 4:1. Н. Йенсен — 19 (Кивисте, Мозес), 51:47 — 4:2. Норман — 20, 57:20 — 4:3. Индрашис — 16 (п.в., Шипачев), 58:59 — 5:3Вратари: Бочаров — Калныньш (57:02 — 57:20, 58:49 — 58:59)Броски: 26 (7+8+11) — 32 (14+10+8)Штраф: 42 — 27
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